Трампу предложили несколько вариантов по Ирану, включая ликвидацию Хаменеи

Axios: у США есть сценарий ликвидации лидера Ирана и его возможного преемника

Администрация президента США Дональда Трампа готова рассмотреть предложение, разрешающее Ирану «символическое» обогащение урана, но также рассматривает вариант ликвидации высшего руководителя страны Али Хаменеи. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

Благодаря первому варианту может появиться возможность для сделки по ограничению ядерного потенциала Ирана и предотвращения войны, отмечает портал.

Американские чиновники заявили, что планка для предстоящего ядерного предложения Ирана очень высока, поскольку план должен убедить многочисленных скептиков внутри администрации президента США и в регионе.

«Президент Трамп будет готов принять сделку, которая будет содержательной и которую он сможет политически продвигать внутри страны. Если иранцы хотят предотвратить нападение, они должны сделать нам предложение, от которого мы не сможем отказаться», — сказал Axios высокопоставленный американский чиновник.

Советник американского лидера также заявил порталу, что Пентагон представил Трампу множество вариантов.

«У них есть план на любой случай. По одному из сценариев, аятолла, его сын и муллы будут устранены, — сказал советник, имея в виду верховного лидера Али Хаменеи и его сына Моджтабу, которого считают потенциальным преемником. — Никто не знает, какой план выберет президент. Думаю, и он сам не знает», — сказал источник.

