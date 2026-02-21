Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Циклон «Валли» Блокировка TelegramЗадержание экс-принца Эндрю
Политика

Трампу предложили несколько вариантов по Ирану, включая ликвидацию Хаменеи

Axios: у США есть сценарий ликвидации лидера Ирана и его возможного преемника
Office of the Iranian Supreme Leader/WANA/Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа готова рассмотреть предложение, разрешающее Ирану «символическое» обогащение урана, но также рассматривает вариант ликвидации высшего руководителя страны Али Хаменеи. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

Благодаря первому варианту может появиться возможность для сделки по ограничению ядерного потенциала Ирана и предотвращения войны, отмечает портал.

Американские чиновники заявили, что планка для предстоящего ядерного предложения Ирана очень высока, поскольку план должен убедить многочисленных скептиков внутри администрации президента США и в регионе.

«Президент Трамп будет готов принять сделку, которая будет содержательной и которую он сможет политически продвигать внутри страны. Если иранцы хотят предотвратить нападение, они должны сделать нам предложение, от которого мы не сможем отказаться», — сказал Axios высокопоставленный американский чиновник.

Советник американского лидера также заявил порталу, что Пентагон представил Трампу множество вариантов.

«У них есть план на любой случай. По одному из сценариев, аятолла, его сын и муллы будут устранены, — сказал советник, имея в виду верховного лидера Али Хаменеи и его сына Моджтабу, которого считают потенциальным преемником. — Никто не знает, какой план выберет президент. Думаю, и он сам не знает», — сказал источник.

Ранее Трамп ответил на вопрос об ограниченном ударе по Ирану.
 
Теперь вы знаете
Трамп уснул, охрана Алиева подралась, а Россия не приехала. Чем запомнилось первое заседание Совета мира
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!