Притворилась мертвой, пряталась в доме. Как чиновница 13 лет скрывалась от колонии

В Астраханской области правоохранители задержали бывшего первого заместителя министра ЖКХ региона Марианну Ступину, которая 13 лет назад инсценировала свою смерть, чтобы избежать колонии. Об этом сообщили в Telegram-канале Следственного комитета России.
Как рассказали в ведомстве, в 2012 году чиновницу приговорили к семи годам лишения свободы за присвоение денег в особо крупном размере, незаконное изготовление платежных документов и легализацию преступного дохода. Однако после оглашения приговора ей удалось сбежать и скрыться в Татарстане. Находясь там, она искала в интернете информацию о без вести пропавших женщинах.
«Она обратила внимание на сообщение об обнаружении в Новосибирской области тела местной жительницы, внешне схожей с ней. Используя данное обстоятельство для реализации заранее продуманного плана, осужденная направила в указанный регион своего супруга, который опознал погибшую как свою жену, что позволило создать видимость ее смерти и ввести правоохранительные органы в заблуждение», — написала пресс-служба СК.
После этого Ступина вернулась в Астраханскую область, где скрыто жила следующие 13 лет.
Раскрыть обман правоохранители смогли во время расследования другого дела — об убийстве двух астраханцев в 2010 году, один из которых при жизни обналичивал деньги, похищенные сотрудниками областного министерства ЖКХ. Как рассказали в СК, Ступина не имеет отношения к смерти этих людей, однако была знакома с ними. Кроме того, следователи проверяют причастность к делу бывшего министра ЖКХ Астраханской области.
В региональном СУ СК России уточнили «Интерфаксу», что сотрудники ведомства проводят обыски у Николая Ярового, который занимал должность регионального министра ЖКХ с 2006 по 2009 год.
В результате Ступину отправили в колонию отбывать срок. В отношении ее мужа следователи «решают вопрос о даче правовой оценки действиям, связанным с инсценировкой смерти».
Посадила себя под домашний арест
По данным RT, скрываясь в Татарстане, экс-чиновница увидела новость новосибирского телевидения о нахождении тела неизвестной.
«У женщины, как и у Ступиной, был шрам от кесарева сечения, и внешне они были похожи»,
— передает RT.
Затем муж Ступиной по ее заданию не только опознал погибшую как свою жену, но и получил свидетельство смерти и тело женщины, которое он похоронил под видом супруги. Почти всем членам семьи мужчина также сказал, что Ступина умерла в Новосибирске, правду знали только их дети. Следующие 13 лет, что экс-чиновница скрывалась от правосудия, она почти безвылазно жила у себя дома — на улицу выходила лишь несколько раз и то по ночам.
Когда же правоохранители пришли к Ступиной домой с обыском, она попыталась выдать себя за родственницу семьи. Однако ее муж признался в содеянном, а окончательно личность женщины подтвердили с помощью экспертизы ДНК.
Министерское дело
Как пишет газета «Ведомости», в апреле 2007 года Ступина разработала схему хищения бюджетных денег, выделенных на возмещение части расходов организациям, которые оказывают жилищно-коммунальные услуги льготникам.
«Через своего брата она привлекла предпринимательниц Ольгу Ференц и Елену Чуйкову, которые, не оказывая коммунальных услуг населению вообще, заключили с министерством ЖКХ соответствующие договоры на возмещение якобы понесенных ими расходов на льготников»,
— рассказали в издании.
Таким образом, деньги перечисляли на счета предпринимателей, после чего те их снимали и возвращали Ступиной. Всего за два года им удалось похитить из бюджета более 117 млн рублей.
В 2010 году в министерстве ЖКХ Астраханской области провели прокурорскую проверку, благодаря которой схему удалось вскрыть. Были возбуждены уголовные дела, в 2012 году фигуранты получили сроки. При этом возглавлявший министерство Николай Яровой был признан виновным в халатности — как установили следователи, он не был в курсе происходивших хищений, однако допустил их, передав Ступиной печать со своей подписью, сообщает «Российская газета».
В качестве наказания ему тогда присудили штраф в 600 тысяч рублей.