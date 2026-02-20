Дональд Трамп объявляет о введении пошлин на импортные товары для других стран, Вашингтон, 2 апреля 2025 года

Верховный суд США отменил действие большинства пошлин, введенных президентом Дональдом Трампом. Судьи постановили, что он не имел права устанавливать тарифы, опираясь на закон о чрезвычайных экономических полномочиях. Сам Трамп, внезапно узнав о решении суда, грязно выругался перед губернаторами, обматерив судей. Позже президент выразил разочарование решением инстанции и заверил, что введет пошлины другими способами, уже анонсировав первые из них. Аналитики допускают, что Вашингтону придется вернуть уже полученные с новых тарифов деньги.

Верховный суд США признал незаконными и отменил почти все торговые пошлины, введенные американским президентом Дональдом Трампом. Решение инстанции опубликовано на ее сайте.

Коллегия судей шестью голосами против трех постановила, что глава Белого дома не может использовать закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях IEEPA для единоличного ввода тарифов на импорт.

«Суд <...> постановляет, что IEEPA не уполномочивает президента вводить пошлины для борьбы с объявленными чрезвычайными ситуациями, связанными с незаконным оборотом наркотиков и торговым дефицитом»,

— сказано в решении.

По словам председателя суда Джона Робертса, президент США «утверждает чрезвычайные полномочия для введения тарифов без ограничений по сумме, срокам и масштабам». Тем не менее, согласно американской конституции только конгресс имеет право вводить пошлины .

Таким образом, прекратили действовать практически все тарифы на импорт, введенные Трампом, в том числе в отношении Китая, Индии и стран ЕС. Это касается и пошлин за закупку российской нефти. Тем не менее, тарифы на ввоз стали и алюминия продолжат действовать.

Профессор права в Вашингтонском колледже права Американского университета Стивен Исайя Владек в разговоре с телеканалом CNN назвал решение суда сильным ударом по Трампу:

«Хотя Верховный суд уже вынес решения по десяткам дел, связанных со второй администрацией Трампа, все они касались экстренных ходатайств; это было первое дело, связанное с Трампом, которое суд полностью рассмотрел, — и это огромное поражение для Трампа как по конкретному юридическому вопросу, так и по более широкой возможности использовать законы, такие как IEEPA».

Американист Малек Дудаков заявил радио Sputnik, что решение Верховного суда отразится на внешней политике Трампа, поскольку Китай, Индия, Канада и страны Европа воспользуются ситуацией.

«Это резко ослабляет переговорную позицию Белого дома со всем остальным миром»,

— сказал российский эксперт.

Реакция Трампа

Источник CNN утверждает, что Трамп вышел из себя, за завтраком с губернаторами узнав о решении Верховного суда.

«Завтрак проходил хорошо. Они работали вместе, а затем президент Трамп разозлился. Он начал ругаться по поводу решения, не только называя его позором, но и атакуя судей — в один момент, как сообщается, он сказал «эти ****** судьи», используя нецензурную лексику», — передает вещатель.

В итоге американский президент покинул мероприятие раньше запланированного времени.

Затем Трамп выступил на пресс-конференции, в которой назвал решение «крайне разочаровывающим», а судей — «непатриотичными», «неверными конституции» и «не обладающими смелостью сделать то, что хорошо для страны». В то же время он поблагодарил трех судей, проголосовавших против отмены пошлин.

«На мой взгляд, суд оказался под влиянием иностранных интересов и политического движения, которое на самом деле гораздо меньше, чем многие могли бы подумать»,

— сказал президент США.

При этом он вновь заявил, что был готов к такому исходу, а потому подготовил «прекрасные альтернативы», которые принесут США «еще больше денег».

«Теперь я собираюсь пойти в другом направлении. Вероятно, в том направлении, в котором мне следовало пойти с самого начала», — предупредил Трамп.

Он раскрыл, что намерен ввести 10%-ный глобальный тариф в соответствии с Разделом 122, сверх уже действующих тарифов. На вопрос о том, потребуется ли ему на это разрешение конгресса, Трамп ответил, что «это уже одобрено».

Президентский план «Б»

В ноябре 2025 года на слушании суда Трамп заявил, что на случай, если инстанция решит отменить пошлины, ему потребуется разработать «план игры номер два». Уже спустя два месяца директор Национального экономического совета Кевин Хассет в интервью телеканалу Fox News заявил, что у американской администрации есть «очень, очень детальный запасной план» на случай проигрыша в Верховном суде, и что она сможет «почти немедленно» восстановить тарифы с опорой на другие законы.

Тогда он впервые раскрыл, что в качестве временной меры Трамп планирует ввести универсальную пошлину в 10%, опираясь на раздел 122 Закона о торговле 1974 года.

Кроме того, по данным агентства Bloomberg, глава США может устанавливать тарифы, ссылаясь на разделы 122 и 301 этого же документа. Первый из них дает президенту право временно ввести до 15% импортной надбавки на срок до 150 дней при серьезных проблемах с платежным балансом. Раздел 301 позволяет Вашингтону «наказывать» государства за «нечестные» или нарушающие соглашения торговые практики.

Последствия отмены пошлин

По информации агентства Reuters, такое решение может обязать правительство США вернуть экспортерам собранные более $175 млрд.

«Возмещение в размере $175 млрд превысит совокупные расходы министерства транспорта на 2025 финансовый год — $127,6 млрд — и министерства юстиции — $44,9 млрд»,

— пишет издание.

При этом министр финансов США Скотт Бессент выразил уверенность, что администрация Трампа без проблем сможет возместить эти суммы.