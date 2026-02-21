Размер шрифта
Филиппов прокомментировал решение МОК не дарить россиянам смартфоны на ОИ

Филиппов не придал значения решению не дарить россиянам смартфоны на ОИ
Christian Hartmann/Reuters

Ски-альпинист Никита Филиппов рассказал ТАСС, что не придает значения решению Международного олимпийского комитета не дарить спортсменам из России и Белоруссии смартфоны.

«Да вообще не обидно. Я айфоном пользуюсь, поэтому раскладушка погоды не сделала», — отметил спортсмен.

Серебряный призер Олимпиады добавил, что рад допуску на гонку.

20 февраля Филиппов признался, что на Играх его ни разу не спрашивали, из какой он страны.

Филиппов завоевал серебряную медаль в спринте на Олимпийских играх в Италии. Спортсмен финишировал с результатом 2 минуты 35,55 секунды.

Олимпийским чемпионом стал испанец Ориоль Кардона Коль, показавший время 2 минуты 34,03 секунды. Бронзовую медаль завоевал француз Тибо Ансельме с результатом 2 минуты 36,34 секунды.

Филиппов первым из российских спортсменов поднялся на пьедестал на Играх-2026. Он также является единственным представителем России в ски-альпинизме на Олимпиаде.

Этот вид спорта впервые включен в программу Игр. В активе спортсмена 23 победы на чемпионатах России, а в январе 2026 года он дважды завоевал бронзу в спринте на этапах Кубка мира.

Ранее Норвегия обновила собственный рекорд по количеству золотых медалей на Олимпиаде.
 
