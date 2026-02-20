Германия дала «зеленый свет» ядерному проекту с участием России

Власти Германии предварительно одобрили проект по производству ядерного топлива на заводе в Лингене (Нижняя Саксония) с участием французского концерна Framatome и российской госкорпорации «Росатом». Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Федеральное правительство Германии дает «зеленый свет» ядерному проекту в Нижней Саксонии с участием России», — отмечается в статье.

Собеседник издания раскрыл, что проект уже поддержало министерство окружающей среды ФРГ, однако инициативе еще предстоит пройти окончательные согласования.

Речь идет о проекте компании Advanced Nuclear Fuels (ANF), дочерней структуры Framatome. Как уточняет издание, предприятие в Нижней Саксонии планирует наладить выпуск шестиугольных топливных элементов для атомных электростанций российской конструкции.

В прошлом году журнал Der Spiegel писал, что импорт урана из России в Германию в течение 2024 года вырос почти на 70% по сравнению с 2023 годом. По данным министерства окружающей среды, энергетики и защиты климата Нижней Саксонии, всего за год в ФРГ было импортировано не менее 68,6 тонн российского урана. Поставками в Германию урана занимаются две дочерние структуры «Росатома». Отмечалось, что российский уран не входит в подсанкционные списки и его поставки легальны.

Ранее гендиректор «Росатома» допустил сотрудничество РФ и США в Арктике.