Структура вечной мерзлоты в РФ может измениться к 2050 году

Котов: средняя температура мерзлоты в Красноярском крае может вырасти на 1°C

Директор научно-исследовательского центра Заполярного государственного университета имени Н.М. Федоровского Павел Котов рассказал РИА Новости, что к 2050 году температура вечной мерзлоты в Красноярском крае может вырасти на 1°C.

Согласно одному из самых пессимистичных сценариев, к 2050 году средняя температура мерзлоты в районе Норильска и Дудинки вырастает примерно на один градус, а на части территории начинается многолетнее оттаивание.

При более мягких сценариях изменения будут происходить постепенно.

«Риски и угрозы хорошо известны: просадки рельефа и деформации инфраструктуры, развитие опасных криогенных процессов, изменение природных экосистем», — отметил Котов.

Он добавил, что ущерб можно снизить, если учитывать изменения климата при проектировании и эксплуатации зданий и инженерных сооружений, а также провести корректировку норм и стандартов строительства в зоне мерзлоты.

