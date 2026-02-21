Синоптик рассказала о погоде в ближайшие дни в Москве

Ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала ТАСС, что в Москве в ближайшие дни ожидается небольшой и умеренный снег.

По ее словам, такой снегопад, какой накрыл столицу 19 февраля, не повторится. Однако, осадки ожидаются практически каждый день в течение ближайшие недели.

«У нас меняется характер погоды, это связано с тем, что меняется циркуляция в атмосфере. У нас будут с запада приходить циклоны, они будут уже с меньшим количеством осадков, потому что обычно все эти очень большие осадки связаны с южными циклонами», — отметила Макарова.

До этого в соцсетях появилось видео с собачьей упряжкой, передвигающейся по московской автодороге после мощного снегопада.

В кадр попали четыре собаки, запряженные в санки. На них сидит один человек, за спиной которого на полозьях стоит второй. Упряжка передвигается по проезжей части, заметно уступая по скорости попутным автомобилям. Судя по всему, видео было снято пассажиром одного из них.

