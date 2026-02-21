Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Циклон «Валли» Блокировка TelegramЗадержание экс-принца Эндрю
Общество

Работа аэропорта Кирова временно ограничена

Росавиация: в Победилово введены временные ограничения
Jaromir Chalabala/Shutterstock/FOTODOM

В аэропорту Кирова введены временные ограничения. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Аэропорт Киров (Победилово) введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — поделился Кореняко.

До этого временные ограничения вводились в аэропортах Ижевска, Перми и Оренбурга.

Накануне в столичных аэропортах отменили восемь рейсов из-за снегопада.

15 февраля на фоне налетов БПЛА на Москву аэропорт Домодедово приостанавливал работу.

Российское министерство обороны заявляло, что средства ПВО за четыре часа уничтожили над четырьмя регионами страны более 100 беспилотников ВСУ самолетного типа. Налеты вражеских дронов произошли в период с 9:00 до 13:00. БПЛА были уничтожены в Брянской, Калужской и Тульской областях, а также в Московском регионе.

Ранее в Краснодарском крае в результате падения фрагментов БПЛА загорелся резервуар с нефтепродуктами.
 
Теперь вы знаете
Трамп уснул, охрана Алиева подралась, а Россия не приехала. Чем запомнилось первое заседание Совета мира
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!