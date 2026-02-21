Работа аэропорта Кирова временно ограничена

В аэропорту Кирова введены временные ограничения. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Аэропорт Киров (Победилово) введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — поделился Кореняко.

До этого временные ограничения вводились в аэропортах Ижевска, Перми и Оренбурга.

Накануне в столичных аэропортах отменили восемь рейсов из-за снегопада.

15 февраля на фоне налетов БПЛА на Москву аэропорт Домодедово приостанавливал работу.

Российское министерство обороны заявляло, что средства ПВО за четыре часа уничтожили над четырьмя регионами страны более 100 беспилотников ВСУ самолетного типа. Налеты вражеских дронов произошли в период с 9:00 до 13:00. БПЛА были уничтожены в Брянской, Калужской и Тульской областях, а также в Московском регионе.

Ранее в Краснодарском крае в результате падения фрагментов БПЛА загорелся резервуар с нефтепродуктами.