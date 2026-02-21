Дипломат заявил, что конфликт на Украине движется к урегулированию

Россия и Украина движутся к урегулированию конфликта. Такое мнение высказал временный поверенный в делах РФ в США Андрей Леденев, передает ТАСС.

По его словам, страны поддерживают контакт друг с другом в форме профессионального диалога.

«Как это происходило недавно в рамках переговорного процесса по Украине, активно поддерживаемого нынешней администрацией [США]... И в рамках состоявшегося на этой неделе в Женеве нового раунда переговоров, пока конфликт, начавшийся в братской стране из-за выпестованной там неонацистской идеологии, продолжает двигаться к урегулированию», — сказал дипломат.

18 февраля в Женеве завершились двухдневные переговоры России, Украины и США: в первый день обсуждения продлились шесть часов, во второй — лишь около двух. Глава российской делегации Владимир Мединский назвал их «тяжелыми, но деловыми». Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что стороны «почти договорились» о механизме контроля за прекращением огня. При этом СМИ писали, что переговоры «застопорились», а в украинской делегации возник раскол. Как прошли встречи в Швейцарии — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский заявил о прогрессе по мониторингу возможного прекращения огня.