Гладков сообщил о ракетной атаке на критическую инфраструктуру

Украинская армия атаковала Белгородскую область при помощи ракет. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Город Белгород, Белгородский и Шебекинский округа дважды подверглись ракетному обстрелу со стороны ВСУ», — написал Гладков.
Целью атаки со стороны ВСУ стала критическая инфраструктура региона, подчеркнул он.
В данный момент на местах находятся оперативные службы, уточняется информации о последствиях ракетного удара. Аварийные бригады приступят к оценке повреждений в светлое время суток, добавил губернатор.
Ранее в Белгородской области была объявлена ракетная опасность.
До этого глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что один из объектов в Удмуртии получил повреждения в результате атаки беспилотников, есть пострадавшие. В данный момент на месте атаки работают оперативные службы, добавил глава республики.
Ранее один человек пострадал при атаке беспилотника на Краснодар.