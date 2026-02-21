Размер шрифта
Армия

Гладков сообщил о ракетной атаке на критическую инфраструктуру

Гладков: Белгород, Белгородский и Шебекинский округа дважды подверглись обстрелу
Russian Defence Ministry/Global Look Press

Украинская армия атаковала Белгородскую область при помощи ракет. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Город Белгород, Белгородский и Шебекинский округа дважды подверглись ракетному обстрелу со стороны ВСУ», — написал Гладков.

Целью атаки со стороны ВСУ стала критическая инфраструктура региона, подчеркнул он.

В данный момент на местах находятся оперативные службы, уточняется информации о последствиях ракетного удара. Аварийные бригады приступят к оценке повреждений в светлое время суток, добавил губернатор.

Ранее в Белгородской области была объявлена ракетная опасность.

До этого глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что один из объектов в Удмуртии получил повреждения в результате атаки беспилотников, есть пострадавшие. В данный момент на месте атаки работают оперативные службы, добавил глава республики.

Ранее один человек пострадал при атаке беспилотника на Краснодар.
 
