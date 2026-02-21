В РАН назвали языки в России с одним носителем

Институт языкознания РАН: в России два языка имеют всего по одному носителю

В России два языка имеют всего по одному носителю. Об этом сообщила заведующая лабораторией исследования и сохранения малых языков Института языкознания РАН Ольга Казакевич в беседе с РИА Новости.

«Два языка России имеют по одному компетентному носителю. Это ительменский и медновский алеутский», — сказала она.

Медновский алеутский — смешанный русско-алеутский язык, возникший в начале XIX века на острове Медном среди потомков алеутских матерей и русских отцов.

На ительменском, который имеет северный и южный диалекты, говорили на западе Камчатки. Последняя носительница ительменского языка — 87-летняя Людмила Егоровна Правдошина. Она говорит на северном диалекте с детства.

Помимо Правдошиной, в России есть еще около 10 человек, которые в разной степени усвоили южный диалект ительменского языка уже во взрослом возрасте. Их называют новыми говорящими.

Всего в России насчитывается от 150 до более чем 270 языков и диалектов, используемых народами страны. По данным последней переписи, зафиксировано 176 родных языков. Большинство языков относятся к коренным народам, при этом около 34 языков имеют официальный статус в различных республиках, а около 100 используются в системе образования.

