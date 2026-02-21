Размер шрифта
Одна из европейских стран будет бойкотировать Паралимпиаду из-за россиян

Чехия будет бойкотировать открытие Паралимпиады в Италии из-за участия россиян
Marko Drobnjakovic/AP

Чехия будет бойкотировать открытие Паралимпиады в Италии из-за того, что в ней участвуют российские атлеты. Об этом сообщил Паралимпийский комитет страны.

«Мы выражаем несогласие с возвращением российских и белорусских спортсменов… Мы не будем участвовать в церемонии открытия ни в какой форме», — говорится в сообщении комитета.

Накануне олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова заявляла, что представителям России и Белоруссии разрешили выступать на Паралимпиаде-2026 в Милане под национальными флагами, однако здесь усматривается некая «ловушка».

Она обратила внимание, что паралимпийский комитет выделил России шесть мест на предстоящих играх, а Белоруссии — четыре. При этом, по ее словам, команды должны быть гораздо больше, но по независящим от Москвы и Минска причинам спортсмены просто не смогли пройти отбор.

Ранее на Украине сообщили о бойкоте Паралимпиады из-за допуска россиян под своим флагом.
 
