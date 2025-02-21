21 февраля — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

21 февраля во всем мире вспоминают родные языки, в России чествуют фельдшеров, а в США едят липкие булочки. У православных христиан в этот день завершается празднование Сретения Господня. Какие еще праздники выпадают на 21 февраля и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 21 февраля

Международный день родного языка

Ежегодно 21 февраля отмечается Международный день родного языка, учрежденный ЮНЕСКО в 1999 году. Цель праздника — поддержка языкового и культурного разнообразия, а также поощрение многоязычия. Дата связана с трагедией, произошедшей в Восточном Пакистане (ныне — Бангладеш) в 1952 году. В то время бенгальский язык, на котором говорило большинство населения, был лишен официального статуса в Пакистане, где власти пытались навязать единый государственный язык — урду. Это вызвало массовые протесты среди студентов и интеллектуалов, отстаивавших свое право на использование родного языка. Во время демонстрации в Дакке полиция открыла огонь по протестующим, в результате чего многие погибли. Сегодня 21 февраля в мире проводятся мероприятия, направленные на сохранение и развитие родных языков, включая семинары, поэтические вечера и литературные фестивали.

Всемирный день экскурсовода

21 февраля также отмечается Всемирный день экскурсовода. Этот праздник был учрежден в 1990 году Всемирной федерацией ассоциаций экскурсоводов (WFTGA), чтобы подчеркнуть важность профессии и повысить осведомленность общества о роли гидов в культурном обмене. В этот день проводятся бесплатные экскурсии, семинары и мастер-классы, позволяющие ближе познакомиться с работой профессиональных гидов.

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День фельдшера в России

В России 21 февраля отмечается День фельдшера. История фельдшерской службы в России берет начало в 1741 году, когда в армии появились первые обученные специалисты по уходу за ранеными. В 1793 году по приказу Александра Суворова стали формироваться отряды фельдшеров из числа наиболее способных солдат, которым поручали не только перевязку ран, но и диагностику, экстренную помощь и даже хирургические манипуляции. В XIX веке фельдшеры стали ключевыми медицинскими работниками в земских больницах, особенно в сельской местности, где врачей часто не было. В советские годы они работали в бригадах скорой помощи, на заводах и в отдаленных регионах, а их подготовка велась в специальных медицинских училищах. Сегодня фельдшеры продолжают играть важную роль в здравоохранении, особенно в экстренной медицине и первичной медицинской помощи в регионах.

День чтения поздравительных открыток

На 21 февраля также приходится неофициальный праздник День чтения поздравительных открыток. В этот день принято перечитывать полученные ранее открытки и отправлять новые в знак любви или дружбы. Идея поздравительной открытки как подарка появилась сравнительно недавно — в конце XIX века в Англии. Первым шагом к ее распространению стал жест художника Добсона, который однажды нарисовал красивую открытку для друга в честь Рождества. Гости, присутствовавшие на празднике, оценили необычный презент, и открытки стали быстро набирать популярность.

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Какие праздники отмечаются 21 февраля в других странах

День булочек с повидлом в США. 21 февраля в США отмечается Национальный день булочек с повидлом, посвященный ароматной и сладкой выпечке, известной как «липкие булочки» или «обезьяний хлеб». Этот десерт, приготовленный из мягкого теста с корицей, сахаром и карамельной глазурью, имеет европейские корни. Считается, что первые рецепты подобных булочек привезли в Америку немецкие и скандинавские иммигранты в XVIII–XIX веках. Впоследствии «липкие булочки» стали популярным завтраком в американских семьях и завоевали любовь сладкоежек по всей стране.

День женского сердца в США. Этот праздник направлен на повышение осведомленности о сердечно-сосудистых заболеваниях среди женщин. В эту дату проводят образовательные семинары, медицинские обследования и благотворительные мероприятия, призванные подчеркнуть важность профилактики и своевременного лечения сердечных заболеваний.

День памяти иностранных участников французского Сопротивления во Франции. Этот день посвящен вкладу добровольцев из других стран, которые во время Второй мировой войны сражались против нацистской оккупации Франции. Среди них были тысячи выходцев из Испании, Италии, Польши, России и других стран, которые участвовали в диверсиях, партизанских атаках и разведывательных операциях, приближая освобождение Франции. Этот день призван сохранить память о мужестве и самоотверженности иностранных борцов, сыгравших важную роль в победе над нацизмом. В рамках памятных мероприятий проходят церемонии возложения цветов, лекции, выставки и встречи с историками.

Карнавал самбы в Германии. Фестиваль в Бремене, вдохновленный традициями бразильского карнавала, впервые состоялся в 1986 году и с тех пор привлекает тысячи участников и зрителей. В течение двух дней улицы города наполняются ритмами самбы, а участники шествия стараются удивить зрителей яркими костюмами с перьями и масками. Одним из главных событий становится маскарадное шествие с участием танцоров, музыкантов и уличных артистов.

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Церковные праздники 21 февраля

Отдание праздника Сретения Господня

В этот день Русская православная церковь завершает празднование Сретения Господня, который символизирует встречу Ветхого и Нового Заветов, а также напоминает о свете надежды. Это один из двунадесятых праздников и главных событий церковного года. Само Сретение верующие отметили 15 февраля, после чего последовал период попраздненства богослужебный период после великого праздника.

Сретение Господне в 2025 году: дата, история и традиции праздника В середине февраля православные христиане отмечают один из главных праздников церковного календаря... 10 февраля 19:12

День памяти пророка Захарии

Православная церковь 21 февраля чтит память пророка Захарии, одного из двенадцати малых пророков Ветхого Завета. Считается, что он предсказал ряд значимых событий, связанных с приходом Мессии. Среди них — вход Господа в Иерусалим на осле, предательство за тридцать сребреников, прободение ребра Спасителя, а также затмение солнца во время распятия. Согласно преданию, Захария прожил долгую жизнь и скончался около 520 года до Рождества Христова. Его место погребения расположено неподалеку от Иерусалима, рядом с его современником и сподвижником пророком Аггеем.

21 февраля православная церковь также чтит память • великомученика Феодора Стратилата;

• святителя Саввы II, архиепископа Сербского;

• священномучеников Симеона Кульгавца, Андрея Добрынина, Сергия Любомудрова и Петра Маркова;

• священномученика Александра Абиссова.

Народные приметы 21 февраля

Если день солнечный, то весна будет ранней и теплой.

Если пасмурный — затяжной и холодной.

Какие исторические события произошли 21 февраля

1440 год — образован Прусский союз, объединивший города и дворянство против власти Тевтонского ордена.

1613 год — Земский собор единогласно избрал Михаила Федоровича на царство, положив начало правлению династии Романовых.

1784 год — по указу Екатерины II порт и крепость в Крыму получили название Севастополь, что ознаменовало их стратегическое значение для России.

1804 год — английский инженер Ричард Тревитик впервые продемонстрировал в действии паровую повозку на рельсах, ставшую прообразом паровоза.

1808 год — российские войска пересекли границу Швеции в Абборфорсе, начав Финляндскую войну, в результате которой восточная часть Швеции (Финляндия) перешла к России.

1811 год — английский химик Гемфри Дэви раскрыл свойства хлора, заложив основу для его дальнейшего изучения и применения.

1848 год — опубликован Манифест коммунистической партии, написанный Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом, ставший важнейшим трудом в истории социалистического движения.

1866 год — Люси Хоббс Тейлор вошла в историю как первая женщина в США, получившая диплом врача-стоматолога.

1918 год — в зоопарке Цинциннати скончался последний каролинский попугай, что ознаменовало исчезновение этого вида.

1925 год — в США вышел первый номер еженедельника The New Yorker, ставшего культовым журналом о культуре и обществе.

1934 год — в Манагуа был казнен никарагуанский революционер Аугусто Сесар Сандино, ставший символом борьбы за независимость страны.

1953 год — Джеймс Уотсон и Фрэнсис Крик представили структурную модель ДНК в виде двойной спирали, что стало прорывом в генетике.

1961 год — в СССР создано Агентство печати Новости (АПН), сегодня — РИА Новости.

1965 год — в Советском Союзе успешно запущены спутники «Космос-54», «Космос-55» и «Космос-56», расширившие исследовательские возможности страны в космосе.

Дни рождения и юбилеи 21 февраля

921 — родился Абэ-но Сэймэй, японский мистик, астролог и предсказатель периода Хэйан.

1728 — родился Петр III, российский император, супруг Екатерины II, правивший всего полгода и свергнутый в результате дворцового переворота в 1762 году.

1791 — родился Карл Черни, австрийский пианист, композитор, ученик Бетховена, педагог Франца Листа.

1835 — родился Михаил Микешин, русский художник и скульптор, автор памятника «Тысячелетие России» в Великом Новгороде.

1875 — родилась Жанна Луиза Кальман, французская долгожительница, прожившая 122 года и 164 дня, самый долгоживший человек с подтвержденной датой рождения.

1904 — родился Алексей Косыгин, советский государственный деятель, председатель Совета Министров СССР (1964–1980).

1905 — родился Лев Атаманов, советский режиссер-мультипликатор, автор мультфильмов «Снежная королева» и «Каникулы Бонифация».

1907 — родился Уистен Хью Оден, английский поэт, один из крупнейших поэтов XX века.

1924 — родился Роберт Мугабе, премьер-министр и президент Зимбабве, возглавлявший страну с 1980 по 2017 год.

1927 — родился Юбер Живанши, французский модельер, основатель модного дома Givenchy.

1933 — родилась Нина Симон, американская певица, пианистка и композитор, одна из ключевых фигур джаза и соула.

Кто отмечает день рождения

68 лет исполняется Николаю Расторгуеву — советскому и российскому певцу, лидеру группы «Любэ».

63 года исполняется Чаку Паланику — американскому писателю, автору культового романа «Бойцовский клуб».

46 лет исполняется Дженнифер Лав Хьюитт — американской актрисе, певице, известной по сериалу «Говорящая с призраками» и фильму «Я знаю, что вы сделали прошлым летом».

38 лет исполняется Эшли Грин — американской актрисе, наиболее известной по роли Элис Каллен в культовой саге «Сумерки».