Россиянам дали советы, как грамотно выбрать семена для рассады

Выращивание рассады — важный этап, от которого зависит будущий урожай. Чтобы растения были крепкими и здоровыми, необходимо правильно подготовить семена, выбрать качественный грунт, рассчитать сроки посадки и создать благоприятные условия для роста. О том, как это сделать, «Газете.Ru» рассказали эксперты сети строительных гипермаркетов «Дом Лента».

«Чтобы повысить всхожесть и устойчивость растений к болезням, необходимо приготовить семена к посеву. В первую очередь следует отобрать крупные и здоровые семена. Для проверки качества их можно погрузить на 10-15 минут в слабый солевой раствор (1 ст. ложка соли на 1 литр воды): пригодные для посадки семена осядут на дно, а пустые всплывут. Затем семена стоит продезинфицировать, замочив их на 15–20 минут в растворе марганцовки или специальных биопрепаратов. Для ускоренного прорастания их можно завернуть во влажную ткань на 12–24 часа», — посоветовали специалисты.

Как правило, качественные семена чаще всего предлагают известные бренды и крупные специализированные гипермаркеты. Семена этих производителей проходят обязательный контроль качества и имеют самый высокий процент прорастания. Важно учитывать, что со временем семена теряют качество всхожести, поэтому их не нужно долго хранить. Максимальный срок хранения для семян составляет от 1 года до 5 лет.

«Не менее важно подобрать подходящую почвосмесь. Для рассады нужен рыхлый, питательный и воздухопроницаемый грунт. Его можно купить в магазине или приготовить самостоятельно, смешав торф (50%), дерновую землю (30%), перегной (10–15%) и песок (5–10%). Перед посадками почву желательно обеззаразить, полив кипятком или раствором марганцовки», — заявили эксперты.

Оптимальные сроки посадки зависят от вида растения и климатической зоны региона выращивания — раннеспелые, позднеспелые, устойчивые к холоду или жаре. Важно также учитывать время, когда рассада будет пересажена в теплицу или открытый грунт. Томаты сеют с конца февраля до середины марта, пересаживают в теплицы в апреле, в открытый грунт — во второй половине мая.

«Перцы и баклажаны требуют больше времени для роста, поэтому их сеют в середине февраля, а пересаживают в теплицы в конце апреля, в открытый грунт — в конце мая. Раннюю капусту высевают с середины марта, в грунт высаживают в конце апреля. Огурцы, кабачки и тыквы сажают в апреле, а пересаживают в грунт в мае. При выборе сроков посадки можно ориентироваться на Лунный календарь 2025 года. Благоприятными днями для посева овощей считаются периоды растущей Луны», — рекомендуют эксперты.

Если ваша цель — получить урожай как можно раньше, лучше выбирать скороспелые и ультраранние сорта. Среди томатов это «Санька», «Ямал», среди баклажанов — «Фиолетовое чудо». Ранние огурцы — «Зозуля», «Маша F1», «Кустовой», а из капусты можно выбрать сорт «Июньская».

«Чтобы рассада была крепкой и здоровой, важно соблюдать температурный режим: днем поддерживать +20...+25°C, а ночью — около +16...+18°C. Световой день для растений должен составлять не менее 12–14 часов, поэтому в зимне-весенний период требуется дополнительное освещение фитолампами. Полив важно проводить умеренно, используя отстоянную воду комнатной температуры, избегая переувлажнения. Через 2–3 недели после появления всходов (в зависимости от культуры) рассаду пикируют — пересаживают в отдельные емкости для развития крепкой корневой системы. За 7–10 дней до высадки в грунт проводят закаливание, постепенно приучая растения к свежему воздуху», — резюмировали эксперты.

Ранее россиянам рассказали, что можно начинать сажать уже в феврале.