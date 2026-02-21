Беспилотники атаковали объект в Удмуртии, есть пострадавшие

В Удмуртии БПЛА атаковали один из объектов, есть пострадавшие и повреждения

Один из объектов в Удмуртии получил повреждения в результате атаки беспилотников, есть пострадавшие. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов в своем Telegram-канале.

«Один из объектов в республике подвергся атаке беспилотников со стороны киевского режима. По оперативным данным, есть повреждения и пострадавшие», — написал он, отметив, что пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

В данный момент на месте атаки работают оперативные службы.

До этого сообщалось, что украинские беспилотники атаковали город Воткинск в Удмуртской Республике. Было слышно минимум три взрыва, после чего очевидцы видели дым в одном из районов города.

В ночь на 21 февраля в Краснодаре один человек пострадал в результате падения фрагментов дрона. Помимо этого, беспилотник взорвался рядом с пассажирским автобусом.

Ранее БПЛА атаковали территорию предприятия под Белгородом.