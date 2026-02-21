Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Циклон «Валли» Блокировка TelegramЗадержание экс-принца Эндрю
Армия

Беспилотники атаковали объект в Удмуртии, есть пострадавшие

В Удмуртии БПЛА атаковали один из объектов, есть пострадавшие и повреждения
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Один из объектов в Удмуртии получил повреждения в результате атаки беспилотников, есть пострадавшие. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов в своем Telegram-канале.

«Один из объектов в республике подвергся атаке беспилотников со стороны киевского режима. По оперативным данным, есть повреждения и пострадавшие», — написал он, отметив, что пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

В данный момент на месте атаки работают оперативные службы.

До этого сообщалось, что украинские беспилотники атаковали город Воткинск в Удмуртской Республике. Было слышно минимум три взрыва, после чего очевидцы видели дым в одном из районов города.

В ночь на 21 февраля в Краснодаре один человек пострадал в результате падения фрагментов дрона. Помимо этого, беспилотник взорвался рядом с пассажирским автобусом.

Ранее БПЛА атаковали территорию предприятия под Белгородом.
 
Теперь вы знаете
Трамп уснул, охрана Алиева подралась, а Россия не приехала. Чем запомнилось первое заседание Совета мира
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!