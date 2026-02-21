Профессор рассказал, кто в России получает пенсию более 1 млн рублей

Космонавты могут получать пенсию в России в размере более 1 млн рублей. Об этом сообщил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов в беседе с ТАСС.

Он рассказал, что космонавт 1-го класса может получать денежное довольствие с учетом «полетных» до 1,25 млн рублей, а инструктор-космонавт — до 1,375 млн рублей.

Размер пенсионных выплат может достигать 85% денежного довольствия. В этом случае это 1,062 млн рублей и 1,168 млн рублей соответственно, подчеркнул профессор.

Сафонов также отметил, что размер пенсии за выслугу лет для космонавтов составляет 55% денежного довольствия при наличии выслуги 25 лет у мужчин и 20 лет у женщин. За каждый полный год выслуги сверх указанных сроков пенсия увеличивается на 3%, но не более 85%.

В декабре сообщалось, что самые высокие пенсии в России выплачиваются в Чукотском и Ненецком автономных округах, а также в Камчатском крае. В Чукотском АО пенсионеры в среднем получают 38 884 рубля, в Ненецком АО — 35 938 рублей, в Камчатском крае — 34 631 рубль.

Ранее в Совфеде рассказали, кто сможет досрочно выйти на пенсию в 2026 году.