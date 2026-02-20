Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Циклон «Валли» Блокировка TelegramЗадержание экс-принца Эндрю
Политика

Посольство Азербайджана заявило о попытке атаковать авто Алиева в США

Посольство Азербайджана: в США протестующие попытались атаковать машину Алиева
РИА Новости

В Вашингтоне группа протестующих попыталась атаковать автомобиль азербайджанского президента Ильхама Алиева, который приехал на заседание «Совета мира». Об этом рассказали в посольстве Азербайджана в США.

«Когда президентский кортеж приблизился к отелю, протестующие пытались силой проникнуть в охраняемую зону и совершили агрессивные действия в отношении президентского автомобиля», — сказано в заявлении диппредставительства.

В посольстве подчеркнули, что данная группа лиц также использовала оскорбительные выражения в адрес руководства республики.

Как уточнили в диппредставительстве, охрана применила необходимые меры безопасности по отношению к протестующим, ведь любая попытка препятствовать или физически вмешиваться в работу охраняемого автомобиля, перевозящего главу государства, представляет собой серьезную угрозу безопасности.

«Мы решительно отвергаем любые попытки исказить и распространить ложные утверждения о мерах безопасности, принятых в ответ на действия, направленные против лидера страны и охраняемого кортежа», — добавили в посольстве.

Охрана Ильхама Алиева вступила в потасовку с протестующими в Вашингтоне, куда азербайджанский лидер прибыл для участия в «Совете мира». По словам участников акции, они вышли на мирный митинг за освобождение политзаключенных в Азербайджане, однако телохранители президента начали их избивать. При этом азербайджанские СМИ называют произошедшее провокацией, к которой причастно «армянское лобби» в США. В ситуации уже разбирается Госдеп. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в полиции Вашингтона прокомментировали нападение на кортеж Алиева.
 
Теперь вы знаете
Россиянам предрекли отмену удаленки из-за блокировки Telegram
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!