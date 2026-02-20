Посольство Азербайджана заявило о попытке атаковать авто Алиева в США

В Вашингтоне группа протестующих попыталась атаковать автомобиль азербайджанского президента Ильхама Алиева, который приехал на заседание «Совета мира». Об этом рассказали в посольстве Азербайджана в США.

«Когда президентский кортеж приблизился к отелю, протестующие пытались силой проникнуть в охраняемую зону и совершили агрессивные действия в отношении президентского автомобиля», — сказано в заявлении диппредставительства.

В посольстве подчеркнули, что данная группа лиц также использовала оскорбительные выражения в адрес руководства республики.

Как уточнили в диппредставительстве, охрана применила необходимые меры безопасности по отношению к протестующим, ведь любая попытка препятствовать или физически вмешиваться в работу охраняемого автомобиля, перевозящего главу государства, представляет собой серьезную угрозу безопасности.

«Мы решительно отвергаем любые попытки исказить и распространить ложные утверждения о мерах безопасности, принятых в ответ на действия, направленные против лидера страны и охраняемого кортежа», — добавили в посольстве.

Охрана Ильхама Алиева вступила в потасовку с протестующими в Вашингтоне, куда азербайджанский лидер прибыл для участия в «Совете мира». По словам участников акции, они вышли на мирный митинг за освобождение политзаключенных в Азербайджане, однако телохранители президента начали их избивать. При этом азербайджанские СМИ называют произошедшее провокацией, к которой причастно «армянское лобби» в США. В ситуации уже разбирается Госдеп. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в полиции Вашингтона прокомментировали нападение на кортеж Алиева.