Нутрициолог назвала продукт, защищающий от выгорания

Минтай является уникальным продуктом в борьбе со стрессом из-за содержания селена и других полезных элементов. Об этом сообщила врач-нутрициолог Екатерина Гузман в беседе с РИА Новости.

Она рассказала, что уникальность минтая заключается в том, что он поставляет селен не в одиночку, а в синергии с другими защитниками. Йод, которым богат минтай, работает в тандеме с селеном для здоровья щитовидной железы.

«Все работает как умный конструктор: рыба поставляет организму детали (аминокислоты), из которых тот сам собирает мощные средства защиты от стресса и выгорания, становясь комплексной поддержкой организму», — сказала врач, отметив, что селен особенно полезен для жителей мегаполисов, так как защищает от профессионального выгорания, помогая нервной системе противостоять хроническому стрессу и снижая токсическую нагрузку от плохой экологии.

Икра минтая — источник уникального лецитина, который поддерживает скорость нейронных связей, что напрямую влияет на скорость мышления, качество памяти, способность к обучению и концентрацию внимания.

Помимо этого, минтай является диетической рыбой. Он содержит около 16 грамм белка на 100 грамм продукта при калорийности всего 70 калорий и практически нулевом содержании жира.

В феврале прошлого года сообщалось, что россияне в 2024 году установили рекорд потребления минтая.

