«Нас нельзя шантажировать!» Орбан в ответ на остановку транзита нефти заблокировал Украине кредит ЕС

Венгрия заблокировала одобрение кредита Европейского союза Украине в размере €90 млрд, связав свою позицию с ситуацией вокруг транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба». Поскольку для запуска механизма финансовой помощи требуется единогласие всех 27 государств — членов ЕС, решение Будапешта фактически приостанавливает предоставление Киеву средств, рассчитанных на 2026–2027 годы.

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт продолжит блокировать выделение кредита, пока Украина, по его утверждению, препятствует транзиту нефти через «Дружбу». В соцсети X он написал:

«Объявление! Пока Украина продолжит блокировать нефтепровод «Дружба», Венгрия продолжит блокировать украинский военный кредит на €90 млрд. Нас нельзя шантажировать!»

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто подтвердил, что Будапешт воспользовался правом вето. По его словам, кредит ЕС будет заблокирован «до тех пор, пока не возобновится транзит нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба»».

Сийярто заявил, что Украина нарушает положения Соглашения об ассоциации с ЕС и действует «в координации с Брюсселем и венгерской оппозицией», пытаясь спровоцировать перебои в поставках и рост цен на топливо.

Что за кредит ЕС?

Речь идет о пакете финансовой помощи Украине на 2026–2027 годы. Политическое решение о его предоставлении было принято на саммите ЕС в декабре.

11 февраля председатель Европейского парламента Роберта Метсола объявила, что Европарламент одобрил выделение €90 млрд: за проголосовали 458 депутатов, против — 140, еще 44 воздержались. Однако это лишь этап процедуры.

Для начала финансирования необходимо утверждение Совета ЕС, где действует принцип единогласия.

В начале февраля ЕС принял обязательства по обслуживанию кредита. Чехия, Венгрия и Словакия заявили о неучастии в расширенном механизме сотрудничества; при этом, согласно официальным разъяснениям, это не должно повлиять на их обязательные бюджетные взносы.

Согласованные условия кредита предусматривают направление средств на закупку вооружений у европейских производителей. Исключения возможны в индивидуальном порядке. В документах ЕС указано, что финансирование увязано с выполнением требований по борьбе с коррупцией и соблюдением принципов верховенства права.

Почему остановилась «Дружба»

Трубопровод «Дружба» остается одним из ключевых маршрутов поставок нефти в страны Центральной Европы. Южная ветка проходит через территорию Украины и обеспечивает поставки в Венгрию и Словакию. После 2022 года ряд государств ЕС сократили или прекратили импорт российских энергоносителей, однако Будапешт и Братислава сохранили долгосрочные контракты и получили для себя исключения из отдельных ограничений.

Конфликт возник на фоне остановки транзита «Дружба», которая была повреждена 27 января в ходе боевых действий. Киев возложил ответственность на российскую сторону. С того момента прокачка нефти не возобновлялась.

Нефтегазовые компании Венгрии и Словакии сообщают, что к началу февраля повреждения были устранены.

Это, по их заявлениям, подтверждается показателями давления в системе.

Украинская же сторона настаивает, что были повреждены также насосные станции и объекты электроснабжения, а их восстановление требует дополнительного времени и технических ресурсов. Власти Венгрии и Словакии называют такие заявления политически мотивированными.

Ответные меры: дизель и электроэнергия

На фоне спора вокруг транзита нефти Будапешт и Братислава приостановили экспорт дизельного топлива на Украину и допустили дальнейшее ужесточение мер.

19 февраля глава канцелярии премьера Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что Будапешт рассматривает возможность прекращения поставок электроэнергии и газа на Украину:

«Если украинские власти продолжат блокировать прокачку по нефтепроводу «Дружба» под ложными предлогами, будут приняты и другие меры».

Днем ранее аналогичную позицию озвучил премьер Словакии Роберт Фицо, подчеркнув координацию действий с Венгрией.