«Нас нельзя шантажировать!» Орбан в ответ на остановку транзита нефти заблокировал Украине кредит ЕС

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт продолжит блокировать выделение кредита, пока Украина, по его утверждению, препятствует транзиту нефти через «Дружбу». В соцсети X он написал:
«Объявление! Пока Украина продолжит блокировать нефтепровод «Дружба», Венгрия продолжит блокировать украинский военный кредит на €90 млрд. Нас нельзя шантажировать!»
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто подтвердил, что Будапешт воспользовался правом вето. По его словам, кредит ЕС будет заблокирован «до тех пор, пока не возобновится транзит нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба»».
Сийярто заявил, что Украина нарушает положения Соглашения об ассоциации с ЕС и действует «в координации с Брюсселем и венгерской оппозицией», пытаясь спровоцировать перебои в поставках и рост цен на топливо.
Что за кредит ЕС?
Речь идет о пакете финансовой помощи Украине на 2026–2027 годы. Политическое решение о его предоставлении было принято на саммите ЕС в декабре.
11 февраля председатель Европейского парламента Роберта Метсола объявила, что Европарламент одобрил выделение €90 млрд: за проголосовали 458 депутатов, против — 140, еще 44 воздержались. Однако это лишь этап процедуры.
Для начала финансирования необходимо утверждение Совета ЕС, где действует принцип единогласия.
В начале февраля ЕС принял обязательства по обслуживанию кредита. Чехия, Венгрия и Словакия заявили о неучастии в расширенном механизме сотрудничества; при этом, согласно официальным разъяснениям, это не должно повлиять на их обязательные бюджетные взносы.
Согласованные условия кредита предусматривают направление средств на закупку вооружений у европейских производителей. Исключения возможны в индивидуальном порядке. В документах ЕС указано, что финансирование увязано с выполнением требований по борьбе с коррупцией и соблюдением принципов верховенства права.
Почему остановилась «Дружба»
Трубопровод «Дружба» остается одним из ключевых маршрутов поставок нефти в страны Центральной Европы. Южная ветка проходит через территорию Украины и обеспечивает поставки в Венгрию и Словакию. После 2022 года ряд государств ЕС сократили или прекратили импорт российских энергоносителей, однако Будапешт и Братислава сохранили долгосрочные контракты и получили для себя исключения из отдельных ограничений.
Конфликт возник на фоне остановки транзита «Дружба», которая была повреждена 27 января в ходе боевых действий. Киев возложил ответственность на российскую сторону. С того момента прокачка нефти не возобновлялась.
Нефтегазовые компании Венгрии и Словакии сообщают, что к началу февраля повреждения были устранены.
Это, по их заявлениям, подтверждается показателями давления в системе.
Украинская же сторона настаивает, что были повреждены также насосные станции и объекты электроснабжения, а их восстановление требует дополнительного времени и технических ресурсов. Власти Венгрии и Словакии называют такие заявления политически мотивированными.
Ответные меры: дизель и электроэнергия
На фоне спора вокруг транзита нефти Будапешт и Братислава приостановили экспорт дизельного топлива на Украину и допустили дальнейшее ужесточение мер.
19 февраля глава канцелярии премьера Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что Будапешт рассматривает возможность прекращения поставок электроэнергии и газа на Украину:
«Если украинские власти продолжат блокировать прокачку по нефтепроводу «Дружба» под ложными предлогами, будут приняты и другие меры».
Днем ранее аналогичную позицию озвучил премьер Словакии Роберт Фицо, подчеркнув координацию действий с Венгрией.