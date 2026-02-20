Один человек пострадал при атаке беспилотника на Краснодар

В Краснодаре из-за падения обломков БПЛА пострадал один человек

Один человек пострадал в результате атаки беспилотника на Краснодар. Об этом сообщил оперативный штаб региона в Telegram-канале.

В оперштабе рассказали, что фрагменты БПЛА упали в районе улицы Новороссийская в промзоне около гаражного кооператива рядом с многоквартирными и частными домами.

«Пострадавшему (порезы от осколков стекла) на месте оказали первую помощь», — говорится в сообщении.

Кроме того, в домах, находящихся поблизости, выбило окна, повреждено восемь автомобилей и газовая труба.

При падении обломков беспилотника также произошло возгорание, которое ликвидировали.

Помимо этого, в результате атаки БПЛА были повреждены три частных дома в поселке Ильском Северского района, пострадавших нет. В Северском районе обломки дронов повредили высоковольтную линию электропередачи.

До этого сообщалось о взрывах в Анапе.

Ранее БПЛА атаковали территорию предприятия под Белгородом.