Суд изъял почти 100 объектов недвижимости депутата Госдумы

Суд обратил в доход государства 99 объектов недвижимости, принадлежащих депутату Госдумы от ЛДПР Рифату Шайхутдинову, а также членам его семьи и аффилированным лицам. Об этом говорится в материалах, имеющихся в распоряжении ТАСС.

Как следует из документов, речь идет об имуществе, которое было приобретено за счет коррупционных средств, полученных в результате деятельности группы компаний «Сирена-трэвел». По данным следствия, фактическое руководство структурой осуществлял Шайхутдинов, совмещая предпринимательскую деятельность с исполнением полномочий депутата.

Среди обращенных в доход государства активов — сеть апарт-отелей Valo в Санкт-Петербурге общей стоимостью 16,8 млрд рублей, а также земельные участки, жилые и нежилые помещения, квартиры и машино-места. Имущество было оформлено на самого депутата, его супругу, троих детей и девять связанных с ним лиц, в том числе Ибрагима и Расула Сулеймановых, указанных в числе собственников «Сирена-трэвел». При этом отели были зарегистрированы на подконтрольные компании и номинальных руководителей.

3 октября 2025 года в Москве задержали «теневого миллиардера» Ибрагима Сулейманова — его подозревают в том, что он в 2004 году «заказал» экс-главу Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству Георгия Таля. По данным СМИ, показания на бизнесмена дал предполагаемый исполнитель преступления — задержанный 1 октября «один из лидеров дагестанской ОПГ» Абакар Дарбишев.

Ранее суд изъял имущество экс-депутата на 23 млрд рублей.