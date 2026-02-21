Принца Эндрю могут исключить из престолонаследия из-за связей с Эпштейном

Букингемский Дворец не будет препятствовать парламентскому процессу в случае попытки лишить брата короля Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзора его места в очереди на престол. Об этом сообщила газета The Times.

«Вопрос об отстранении г-на Маунтбаттен-Виндзора от линии престолонаследия — это исключительно вопрос, находящийся в компетенции парламента, и, конечно же, мы никогда не будем этому препятствовать или выступать против воли парламента», — сказал источник в Букингемском дворце.

Премьер-министр Кир Стармер готов внести законопроект, который лишит Эндрю права на престол, и администрация британского короля заявила, что не будет этому препятствовать.

Эндрю был лишен своих королевских титулов в октябре, когда монархия попыталась скрыть скандал, связанный с его отношениями с Джеффри Эпштейном, американским финансистом-педофилом. Тем не менее, он остается восьмым в очереди на престол после принца Уэльского и его троих детей, а также герцога Сассекского и его двоих детей.

Известие о его аресте вызвало призывы к отмене этого права, что потребует принятия соответствующего законодательства, которое министры рассмотрят после завершения полицейского расследования в отношении брата Короля.

Ранее глава британских антимонархистов усомнился, что экс-принца Эндрю посадят в тюрьму.