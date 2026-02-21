В Одессе произошли взрывы

В Одессе на фоне воздушной тревоги произошли взрывы

В Одессе на фоне действия сигнала воздушной тревоги произошли взрывы. Об этом сообщает украинский «24-й канал».

«Слышны взрывы», — говорится в сообщении.

Согласно онлайн-карте министерства цифровой трансформации Украины, в Одесской области действует воздушная тревога.

18 февраля в Киеве, недалеко от одной из станций метро, произошел взрыв.

По предварительным данным, взрыв произошел рядом со станцией метро «Славутич» Сырецко-Печерской линии, расположенной в левобережной части украинской столицы.

При этом уточняется, что согласно данным официального ресурса для оповещения населения, воздушная тревога в Киеве не объявлялась.

Мэр Киева Виталий Кличко ранее заявил, что вопрос выживания Украины как независимого государства остается открытым. По его словам, непрекращающиеся удары России по объектам критической инфраструктуры поставили столицу страны на грань катастрофы. Одновременно с этим США давят на Украину, пытаясь завершить конфликт на невыгодных для Киева условиях. Подробности читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее украинские СМИ сообщили о взрыве машины в Киеве.