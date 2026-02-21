В Госдуме заявили, что бумажные квитанции за ЖКУ останутся

Бумажные квитанции за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) пока не будут отменять. Об этом заявил ТАСС первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

В октябре Минстрой подготовил поправки о введении электронных платежных документов за ЖКУ по всей стране. Появление квитанции в личном кабинете на ГИС ЖКХ или портале Госуслуг будет считаться юридически значимым фактом доставки документа.

Кошелев рассказал, что бумажные квитанции останутся доступны для всех желающих, то есть для пенсионеров, которые привыкли получать бумажную платежку, ничего не изменится.

По его словам, для них все останется в привычном формате, как и для остальных потребителей, которые не пройдут регистрацию в «Единой системе идентификации и аутентификации», а также не согласятся на получение цифровых платежек.

В России с 1 марта заработает новый порядок начисления платежей за жилищно-коммунальные услуги. Теперь платежки жителям будут приходить не позднее 5-го числа каждого месяца, а крайний срок оплаты сдвинется с 10-го на 15-е число.

