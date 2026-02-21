Трамп ввел пошлины для всех стран

Трамп ввел 10% торговые пошлины в отношении всех стран мира

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении импортных пошлин в размере 10% в отношении всех стран мира. Об этом он сообщил в своей соцсети Truth Social.

«Для меня большая честь объявить, что я только что подписал из Овального кабинета указ о глобальной пошлине 10% на все страны, который вступит в силу почти немедленно», — написал он.

20 февраля Верховный суд США отменил действие большинства пошлин, введенных президентом в отношении иностранных товаров. Судьи постановили, что он не имел права устанавливать тарифы, опираясь на закон о чрезвычайных экономических полномочиях, тем самым превысил свои полномочия. Сам Трамп, внезапно узнав о решении суда, выругался перед губернаторами, обматерив судей.

Позже он выразил разочарование решением инстанции и заверил, что введет пошлины другими способами, уже анонсировав первые из них. Аналитики допускают, что Вашингтону придется вернуть уже полученные с новых тарифов деньги.

