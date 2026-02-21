«Убирайтесь из Донбасса». Зеленский рассказал о требовании США по выводу ВСУ

Представители США наряду с российским руководством требуют от Киева вывести ВСУ из контролируемых ими регионов Донбасса. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, вновь отказавшись выполнять это требование. Он также заявил, что Украина «определенно не проигрывает» и назвал невозможным проведение выборов до окончания боевых действий.

Представители США требуют от Киева вывести Вооруженные силы Украины (ВСУ) с контролируемых ими районов Донбасса. Об этом украинский президент Владимир Зеленский заявил в интервью агентству AFP:

«И американцы, и россияне говорят: если вы хотите, чтобы конфликт закончился завтра, убирайтесь из Донбасса».

AFP добавляет, что трехсторонние переговоры в Женеве не принесли никакого прогресса в решении территориального вопроса. При этом Москва указывает на неизбежность взятия Донбасса российскими войсками в случае, если Киев откажется вывести оттуда ВСУ. В тот же день в разговоре с японским агентством Kyodo Зеленский вновь отказался оставлять контролируемую территорию . По его словам, Киев готов разговаривать с Москвой только на основе принципа «стоим, где стоим».

«Мы готовы к реальным компромиссам. Но не к компромиссам ценой нашей независимости и суверенитета. Мы готовы говорить о компромиссах с Соединенными Штатами. Но не [готовы] получать снова и снова ультиматумы от россиян», — добавил украинский президент.

По его словам, в занимаемых районах Донбасса проходит «реальная линия обороны» ВСУ.

Другие заявления

В разговоре с AFP Зеленский отказался признавать факт проигрыша ВСУ на фронте: «Нельзя сказать, что мы проигрываем в конфликте. По правде сказать, мы определенно не проигрываем, определенно. Вопрос в том, победим ли мы. Но это очень дорогой вопрос». По его словам, ВСУ проводят успешные контратаки на юге линии соприкосновения.

Помимо этого, глава Украины напомнил, что и Москва, и Вашингтон в качестве одного из элементов мирного урегулирования требуют провести президентские выборы. Он в очередной раз назвал организацию голосования до прекращения огня невозможным.

«Будем честны: русские просто хотят заменить меня»,

— добавил Зеленский.

Обсуждая гарантии безопасности, он указал, что Киев хотел бы видеть военный контингент стран Европы как можно ближе к передовой, однако «естественно, никто не хочет стоять в первой линии».

Регион преткновения

В прошлом Зеленский неоднократно прямо отказывался выводить ВСУ из Донбасса. Так, в сентябре 2025 года на брифинге он заявил, что Украина «ни в коем случае» не может отдавать России занимаемые территории:

«Это очень мощная часть нашей линии обороны. <...> Мы не будем делать таких подарков».

При этом в декабре источник Politico рассказал, что администрация президента США Дональда Трампа намерена «так или иначе» добиться выхода ВСУ из Донбасса ради заключения мирного соглашения. Позже американские переговорщики передали Киеву и Москве предложение сделать Донбасс демилитаризованной или свободной экономической зоной. После этого Зеленский смягчил риторику. В интервью порталу Axios он сказал, что Киев может вывести войска но только при условии, что армия России отойдет на сопоставимое расстояние.