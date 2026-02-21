«Убирайтесь из Донбасса». Зеленский рассказал о требовании США по выводу ВСУ

Представители США требуют от Киева вывести Вооруженные силы Украины (ВСУ) с контролируемых ими районов Донбасса. Об этом украинский президент Владимир Зеленский заявил в интервью агентству AFP:
«И американцы, и россияне говорят: если вы хотите, чтобы конфликт закончился завтра, убирайтесь из Донбасса».
AFP добавляет, что трехсторонние переговоры в Женеве не принесли никакого прогресса в решении территориального вопроса. При этом Москва указывает на неизбежность взятия Донбасса российскими войсками в случае, если Киев откажется вывести оттуда ВСУ. В тот же день в разговоре с японским агентством Kyodo Зеленский вновь отказался оставлять контролируемую территорию. По его словам, Киев готов разговаривать с Москвой только на основе принципа «стоим, где стоим».
«Мы готовы к реальным компромиссам. Но не к компромиссам ценой нашей независимости и суверенитета. Мы готовы говорить о компромиссах с Соединенными Штатами. Но не [готовы] получать снова и снова ультиматумы от россиян», — добавил украинский президент.
По его словам, в занимаемых районах Донбасса проходит «реальная линия обороны» ВСУ.
Другие заявления
В разговоре с AFP Зеленский отказался признавать факт проигрыша ВСУ на фронте: «Нельзя сказать, что мы проигрываем в конфликте. По правде сказать, мы определенно не проигрываем, определенно. Вопрос в том, победим ли мы. Но это очень дорогой вопрос». По его словам, ВСУ проводят успешные контратаки на юге линии соприкосновения.
Помимо этого, глава Украины напомнил, что и Москва, и Вашингтон в качестве одного из элементов мирного урегулирования требуют провести президентские выборы. Он в очередной раз назвал организацию голосования до прекращения огня невозможным.
«Будем честны: русские просто хотят заменить меня»,
— добавил Зеленский.
Обсуждая гарантии безопасности, он указал, что Киев хотел бы видеть военный контингент стран Европы как можно ближе к передовой, однако «естественно, никто не хочет стоять в первой линии».
Регион преткновения
В прошлом Зеленский неоднократно прямо отказывался выводить ВСУ из Донбасса. Так, в сентябре 2025 года на брифинге он заявил, что Украина «ни в коем случае» не может отдавать России занимаемые территории:
«Это очень мощная часть нашей линии обороны. <...> Мы не будем делать таких подарков».
При этом в декабре источник Politico рассказал, что администрация президента США Дональда Трампа намерена «так или иначе» добиться выхода ВСУ из Донбасса ради заключения мирного соглашения. Позже американские переговорщики передали Киеву и Москве предложение сделать Донбасс демилитаризованной или свободной экономической зоной. После этого Зеленский смягчил риторику. В интервью порталу Axios он сказал, что Киев может вывести войска но только при условии, что армия России отойдет на сопоставимое расстояние.