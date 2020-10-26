Во Франции число скончавшихся с COVID-19 за сутки вернулось к апрельским показателям

Во Франции за сутки скончалось более 250 пациентов с коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщает санитарное агентство Sante Publique.

Общее количество летальных исходов в стране достигло отметки в 35 018 скончавшихся.

Кроме того, положительный результат анализов на COVID-19 получил еще 26 771 человек. Всего во Франции за время пандемии выявлено более миллиона случаев заражения коронавирусом.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано почти 43,5 млн заболевших, около 32 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов умерли. В России выявили свыше 1,5 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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