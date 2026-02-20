Коллегия судей решит вопрос отставки судьи, арестовавшего Алию Галицкую

Квалификационная коллегия судей (ККС) Московской области рассмотрит 20 февраля вопрос о возможной отставке судьи Истринского суда Федора Григорьева. Григорьев является тем самым судьей, который санкционировал арест бывшей супруги миллиардера Александра Галицкого Алии, сообщил РИА Новости информированный источник.

«Квалификационная коллегия судей Московской области на ближайшем заседании 20 февраля рассмотрит заявления об отставке федерального судьи Истринского суда Подмосковья Федора Григорьева», — сообщил источник агентства.

В случае положительного решения ККС по заявлению об отставке, судье Григорьеву необходимо будет исполнять свои обязанности до 2 марта.

Алия Галицкая была найдена без признаков жизни в подмосковном изоляторе временного содержания (ИВС), после того как ее арестовали по подозрению в вымогательстве $150 млн у ее бывшего супруга Александра Галицкого, ранее занимавшего должность в совете директоров «Альфа-банка». Впоследствии Московский областной суд признал арест Галицкой неправомерным, отменив решение и указав на формальный подход и серьезные нарушения процессуальных норм. В связи с этим, в адрес судьи Григорьева было вынесено частное определение.

Ранее суд прекратил дело о детях после кончины Алии Галицкой.