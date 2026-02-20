В России ожидают справок c «Гослуслуг» о дееспособности при сделках с жильем

В России могут появиться обязательные справки о дееспособности при сделках с жильем. Речь идет о документе единого образца с «Госуслуг», который подтверждал бы, что продавец не состоит на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах. Такую меру в беседе с «Газетой.Ru» допустил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко, комментируя инициативы по защите добросовестных покупателей.

19 января зампред Госдумы по экономической политике Михаил Делягин внес в Госдуму законопроект, который должен защитить добросовестных покупателей жилья в случаях мошенничества: предлагается закрепить, что доказывать осведомленность покупателя о мошенничестве должен продавец, а не покупатель.

«Поводом для появления новых мер стал «эффект Долиной» — ситуация, когда собственник добровольно продает квартиру, передает деньги мошенникам, а затем через суд добивается признания сделки недействительной. Основание — продавец утверждает, что действовал под влиянием обмана и не осознавал последствий. В итоге жилье возвращается прежнему владельцу, а покупатель остается без квартиры и вынужден взыскивать уплаченные средства в судебном порядке. Подготовленный законопроект предполагает изменения в Гражданский кодекс РФ. Предлагается закрепить презумпцию добросовестности покупателя», — отметил Щербаченко.

По его словам, это означает, что бремя доказывания будет смещено: не покупатель должен подтверждать, что не знал о мошенничестве, а продавец — доказывать, что вторая сторона знала или заведомо должна была знать об обмане. По словам Щербаченко, такой подход изменит судебную практику по оспариванию сделок с недвижимостью и снизит риски для тех, кто приобретает жилье законно.

«В перспективе возможно создание специальной справки через «Госуслуги» — на основе данных ПНД и НД — именно для сделок с недвижимостью. Это должно повысить прозрачность и предсказуемость рынка», — подчеркнул экономист.

Он добавил, что также обсуждается введение «периода охлаждения»: средства покупателя могли бы размещаться на специальном счете и быть недоступными для перевода до завершения всех процедур купли-продажи.

Еще одна нужная мера — обязательное нотариальное удостоверение сделки, считает Щербаченко. По мнению эксперта, это позволит дополнительно проверить волеизъявление сторон и снизить вероятность мошеннических схем. Задача реформы — сделать сделки безопасными как для продавцов, так и для покупателей, чтобы рынок недвижимости не оставался зоной повышенных рисков, заключил экономист.

