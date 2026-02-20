В России могут появиться спецэнергозоны для искусственного интеллекта

В России рассматривается возможность организации особых энергетических зон, предназначенных для стимулирования развития технологий искусственного интеллекта (ИИ). Об этом изданию «Ведомости» сообщили два источника, представляющие компании, вовлеченные в разработку ИИ.

Энергетические зоны будут отличаться специальным режимом энергообеспечения, ориентированным на размещение центров обработки данных (ЦОД). Обсуждение этой инициативы проходит в отраслевых объединениях с участием компаний, работающих в сфере ИИ, и Министерства энергетики.

В рамках создания специальных энергетических зон для сетевых организаций будут установлены четкие сроки выполнения технологического подключения, а также введен единый тариф на услуги по передаче электроэнергии, сообщил один из источников. Помимо этого, идут переговоры о возможном создании специализированных гарантирующих поставщиков, которые будут работать исключительно на территории особых энергетических зон.

Планируется, что строительство объектов в таких зонах будет финансироваться за счет федерального или региональных бюджетов.

Ранее в России утвердили первые школьные учебники по ИИ.