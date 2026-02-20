Силовики задержали москвича за подготовку терактов и оправдание экстремизма

Суд в Москве арестовал мужчину, который собирался совершить в Московском регионе серию преступлений для дискредитации власти и оправдывал терроризм. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России по столице.

В публикации отмечается, что дело расследуется в отношении москвича 1994 года рождения. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса России «Публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет».

Россиянину, по ходатайству следствия, была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ведомстве утверждают, что мужчина в мессенджере вел активную переписку с участником террористической организации, во время которой одобрительно высказывался о деятельности боевиков.

