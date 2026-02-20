Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Циклон «Валли» Блокировка TelegramЗадержание экс-принца Эндрю
Общество

Силовики задержали москвича за подготовку терактов и оправдание экстремизма

Москвича арестовали за публичное оправдание терроризма
Vladimir Tretyakov/Shutterstock/FOTODOM

Суд в Москве арестовал мужчину, который собирался совершить в Московском регионе серию преступлений для дискредитации власти и оправдывал терроризм. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России по столице.

В публикации отмечается, что дело расследуется в отношении москвича 1994 года рождения. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса России «Публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет».

Россиянину, по ходатайству следствия, была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ведомстве утверждают, что мужчина в мессенджере вел активную переписку с участником террористической организации, во время которой одобрительно высказывался о деятельности боевиков.

До этого сообщалось, что суд приговорил 20-летнего жителя Мурманской области 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима за совершение государственной измены.

Ранее двух подростков осудили на семь лет за поджог военного вертолета в Омске.
 
Теперь вы знаете
Россия замедлила параллельный импорт. Что будет с ценами на Apple и другие товары из-за рубежа
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!