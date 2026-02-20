Серия взрывов произошла в Краснодарском крае

Серия взрывов прогремела в пригороде Краснодара и в Северском районе Кубани

В окрестностях Краснодара и в Северском районе Краснодарского края зафиксирована серия взрывов. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По сообщениям местных жителей, около 3:40 утра по московскому времени в южной части Краснодара и в Северском районе было слышно примерно пять взрывов. Очевидцы также сообщают о ярких вспышках, замеченных в ночном небе.

Согласно предварительной информации, российские средства ПВО перехватывают украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА), приближающиеся к городу.

«Также жители поселка городского типа Яблоновский сообщают о громких звуках», — говорится в сообщении канала.

Официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.

В ночь на 20 февраля жители Сочи сообщили о серии взрывов, прозвучавших в различных районах города. Инцидент уже оказал влияние на работу местного аэропорта: около 20 рейсов были перенесены.

Ранее в Псковской области после атаки беспилотников загорелась нефтебаза.