Группировка «Север» рассказала о потерях ВСУ в Черниговской области

Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер» группировки войск «Север» уничтожил площадку и склады с ударными беспилотниками дальнего действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Нежина Черниговской области, заявил начальник пресс-центра группировки Василий Межевых. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, украинская сторона потеряла более 90 беспилотных летательных аппаратов и до двух взводов личного состава операторов дронов.

Межевых утверждает, что также были выявлены и уничтожены 18 пунктов управления беспилотной авиацией, склад боеприпасов и склад материальных средств ВСУ.

До этого в Минобороны России заявили, что российские войска нанесли удары по хранилищу горючего, объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также пунктам временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников в 156 районах в зоне проведения спецоперации.

Ранее глава МИД Украины выразил недовольство ударом ВС РФ перед встречей в Женеве.