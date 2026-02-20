В ГД предложили ограничивать продажу ски-пассов при загруженных трассах

Введение ограничений на продажу ски-пассов, принимающих во внимание пропускную способность горнолыжных трасс, поможет сократить количество несчастных случаев на горнолыжных курортах. Такое мнение высказал заместитель председателя комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов («Единая Россия») в интервью ТАСС.

«Вместе с администрациями курортов мы намерены разработать механизмы саморегулирования выдачи ски-пассов, ориентируясь на пропускную способность трасс. Это позволит уменьшить риск травм и создать более комфортные условия для катания», — заявил депутат, подчеркнув, что дополнительное регулирование количества людей на горнолыжных курортах необходимо, поскольку при высокой загруженности увеличивается вероятность травматизма и снижается уровень комфорта для отдыхающих.

По данным парламентария, в прошлом сезоне горнолыжные объекты посетили около 8,3 млн человек, что почти в три раза превышает показатели 2022 и 2023 годов. Увеличение числа посетителей закономерно приводит к росту нагрузки на трассы, подъемники и инфраструктуру. Только в течение сезона 2024–2025 годов за медицинской помощью обратились около 16 600 человек — отметил Кривоносов.

