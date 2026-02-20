Размер шрифта
В Генштабе РФ рассказали о наступлении российских войск на Славянск

Генштаб ВС России: Южная группировка войск наступает в направлении Славянска
Сергей Аверин/РИА Новости

Российская группировка войск «Юг» наступает на широком фронте в направлении города Славянска Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в интервью газете «Красная звезда» сообщил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба — первый заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковник Сергей Рудской.

По его словам, в 2025 году подразделениями «Юга» было освобождено 49 населенных пунктов, в том числе мощные укрепрайоны украинской армии — Курахово, Часов Яр и Северск. В настоящее время группировка ведет бои за Константиновку в ДНР. Российские военные контролируют более половины территории города, отметил Рудской.

«Также соединения и воинские части группировки наступают на широком фронте от Северска в направлении Славянска», — сказал генерал-полковник.

15 февраля начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что наиболее упорные бои в настоящее время идут в зоне ответственности российской группировки войск «Центр».

Ранее военный эксперт рассказал, как Россия сможет взять Одессу «с тыла».
 
