В США предрекли флотам КНР и России отход из Ормузского пролива перед ударом США

TWZ: корабли ВМС Китая и ВМФ России вблизи Ирана ни на что не влияют

Присутствие кораблей ВМС Китая и ВМФ России в Ормузском проливе, вблизи Ирана, не станет препятствием для потенциальной военной операции США против Тегерана, а сами корабли могут покинуть регион еще до ее начала. Об этом пишет американское издание The War Zone (TWZ).

Издание дало оценку участию России и Китая в грядущих совместных маневрах с Ираном под названием «Пояс безопасности».

По мнению отставного офицера ВМС США Тома Шугарта, российские и китайские корабли в регионе могут «усложнить планирование любых атак на Иран». Эксперт допускает, что оборудование на этих кораблях способно предупредить Иран о начале воздушных ударов, наносимых США и их союзниками.

«Я также не думаю, что небольшое количество российских и китайских кораблей, участвующих в операции, представляет собой значительную военную силу по сравнению с Военно-морскими силами США», – заключил аналитик.

Бывший генерал армии США Джозеф Вотел заявил, что учения «Пояс безопасности» – это «простой способ для России и Китая показать свою поддержку Ирану, особенно после того, как они его «отшили» прошлым летом».

The War Zone предполагает, что США завершат подготовку к операции против Ирана к моменту завершения учений «Пояс безопасности», после чего корабли России и Китая покинут Ормузский пролив.

В ночь на 19 февраля телеканал CBS News сообщил, что американские военные готовы нанести удар по Ирану уже в субботу, 21 февраля. По данным журналистов, в Белом доме продолжаются «динамичные и непрерывные» обсуждения.

Ранее эксперт Юрий Лямин заявил, что учения России и Китая поддерживают Иран и усложняют США нанесение удара.