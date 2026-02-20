Премьер Италии оценила возможность решения территориального вопроса России и Украины

Мелони: до решения территориального вопроса в украинском конфликте еще далеко

Киев и Москва далеки от решения территориального вопроса в российско-украинском конфликте. Об этом премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила в интервью Sky tg24.

Она отметила, что требования России к украинской стороне по поводу вывода войск являются необоснованными.

Итальянский премьер добавила, что сейчас стороны далеки от основного вопроса, который заключается в территориях, где Москва продолжает предъявлять претензии.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на переговорах по Украине есть три позиции по территориальному вопросу.

В опубликованных в декабре 2025 года говорилось, что США предлагают создать на Донбассе свободную экономическую зону, Россия требует полного вывода украинских войск с территории Донбасса, а Украина предлагает остановиться на текущей линии соприкосновения.

При этом в январе 2026 года Зеленский заявил, что Украина не отдаст Донбасс и Запорожскую АЭС без боя. А в феврале украинский президент сказал, что Россия и Украина не согласны с предложением США создать свободную экономическую зону на Донбассе.

Ранее прошедшие переговоры в Женеве назвали «не такими уж хорошими».