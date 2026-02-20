Сотрудницы минтруда США обвинили мужа главы ведомства в домогательствах

Муж министра труда США Лори Чавес-Деример Шон Деример находится под следствием по подозрению в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

В публикации отмечается, что две сотрудницы ведомства обвинили Деримера в домогательствах. Один из инцидентов произошел в декабре, а в январе о нем стало известно полиции Вашингтона. Правоохранители начали расследование.

Деример в комментарии изданию отверг обвинения.

«Я не делал ничего из этого, я категорически отрицаю все», — заявил он.

По данным издания, Деримеру в январе запретили появляться на территории ведомства, а также отозвали его приглашение на премьеру документального фильма о первой леди США Мелании Трамп.

WSJ отмечает, что сама Чавес-Деример является объектом внутреннего расследования. Ее подозревают в неправомерном использовании бюджетных средств и «неподобающих отношениях» с одним из ее сотрудников.

До этого министр торговли США Говард Латник заявил, что обедал с финансистом Джеффри Эпштейном, а также посещал с семьей его частный остров Литл Сент-Джеймс.

Ранее Трамп подтвердил, что рэпер P. Diddy просил его о помиловании.