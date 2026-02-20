Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Циклон «Валли» Блокировка TelegramЗадержание экс-принца Эндрю
Бизнес

Экономист предсказал курс доллара к концу 2026 года

Экономист Клепач: курс доллара США к концу 2026-го может составить 88–89 рублей
LariBat/Shutterstock/FOTODOM

Курс доллара США к концу 2026 года прогнозируется на уровне 88–89 рублей. Об этом ТАСС рассказал главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач.

По его словам, таким курс будет в случае, если не произойдет никаких кардинальных шоков с экспортом углеводородов.

Экономист добавил, что российскому бизнесу выгоден более низкий курс рубля, на уровне 94–95 рублей за доллар.

Накануне кандидат экономических наук, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер рассказал, что на следующей неделе курс доллара превысит 78 рублей, евро — 90 рублей, юань будет стоить до 11,3 рубля.

По его прогнозу, в марте курс доллара превысит 80 рублей, евро вернется ближе к 95 рублям. Курс юаня весной повысится до 11,5 рубля.

По данным Investing.com, 18 февраля доллар стоил более 76,2 рубля, евро — 90,2 рубля. Курс юаня на Мосбирже превышал 11 рублей.

Ранее россиян призвали не хранить сбережения в долларах.
 
Теперь вы знаете
Россия замедлила параллельный импорт. Что будет с ценами на Apple и другие товары из-за рубежа
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!