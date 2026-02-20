Экономист предсказал курс доллара к концу 2026 года

Экономист Клепач: курс доллара США к концу 2026-го может составить 88–89 рублей

Курс доллара США к концу 2026 года прогнозируется на уровне 88–89 рублей. Об этом ТАСС рассказал главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач.

По его словам, таким курс будет в случае, если не произойдет никаких кардинальных шоков с экспортом углеводородов.

Экономист добавил, что российскому бизнесу выгоден более низкий курс рубля, на уровне 94–95 рублей за доллар.

Накануне кандидат экономических наук, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер рассказал, что на следующей неделе курс доллара превысит 78 рублей, евро — 90 рублей, юань будет стоить до 11,3 рубля.

По его прогнозу, в марте курс доллара превысит 80 рублей, евро вернется ближе к 95 рублям. Курс юаня весной повысится до 11,5 рубля.

По данным Investing.com, 18 февраля доллар стоил более 76,2 рубля, евро — 90,2 рубля. Курс юаня на Мосбирже превышал 11 рублей.

