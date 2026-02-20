Юрист рассказала, что будет сотруднику, если он разглашает зарплату

Работодатели не имеют права запрещать сотрудникам разглашать зарплату, а за увольнение на этом основании компании грозит штраф до 50 тыс. рублей. Об этом ТАСС заявила профессор кафедры трудового права и права социального обеспечения имени К. Н. Гусова МГЮА имени О. Е. Кутафина Ирина Шестерякова.

По ее словам, подобные запреты зачастую включают в трудовые договоры или акты организации, но по федеральному закону «О коммерческой тайне» к ней не относятся сведения о зарплате. Информация о размере заработка сотрудника также не попадает под закон «О персональных данных».

«Даже если такая обязанность была внесена в трудовой договор работника, то это условие будет недействительным и работника за это уволить нельзя», — отметила Шестерякова.

В случае, если сотрудника уволят на этом незаконном основании, его должны восстановить в должности, а работодателя — привлечь к административной ответственности за нарушение норм трудового законодательства.

До этого руководитель отдела кадрового учета компании Newstaff Юлия Войнова рассказала, что разглашение информации о работодателе может обернуться дисциплинарным взысканием и даже увольнением, причем под риск иногда попадают не только коммерческие тайны, но и безобидные вещи вроде переписки в чатах или фото с рабочего места.

Ранее россиянам объяснили, как правильно торговаться по зарплате на собеседовании.