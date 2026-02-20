Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Циклон «Валли» Блокировка TelegramЗадержание экс-принца Эндрю
Бизнес

Юрист рассказала, что будет сотруднику, если он разглашает зарплату

Юрист Шестерякова: работника нельзя наказать за разглашение зарплаты
Elle Aon/Shutterstock/FOTODOM

Работодатели не имеют права запрещать сотрудникам разглашать зарплату, а за увольнение на этом основании компании грозит штраф до 50 тыс. рублей. Об этом ТАСС заявила профессор кафедры трудового права и права социального обеспечения имени К. Н. Гусова МГЮА имени О. Е. Кутафина Ирина Шестерякова.

По ее словам, подобные запреты зачастую включают в трудовые договоры или акты организации, но по федеральному закону «О коммерческой тайне» к ней не относятся сведения о зарплате. Информация о размере заработка сотрудника также не попадает под закон «О персональных данных».

«Даже если такая обязанность была внесена в трудовой договор работника, то это условие будет недействительным и работника за это уволить нельзя», — отметила Шестерякова.

В случае, если сотрудника уволят на этом незаконном основании, его должны восстановить в должности, а работодателя — привлечь к административной ответственности за нарушение норм трудового законодательства.

До этого руководитель отдела кадрового учета компании Newstaff Юлия Войнова рассказала, что разглашение информации о работодателе может обернуться дисциплинарным взысканием и даже увольнением, причем под риск иногда попадают не только коммерческие тайны, но и безобидные вещи вроде переписки в чатах или фото с рабочего места.

Ранее россиянам объяснили, как правильно торговаться по зарплате на собеседовании.
 
Теперь вы знаете
Россия замедлила параллельный импорт. Что будет с ценами на Apple и другие товары из-за рубежа
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!