Врач предупредила, кому опасно поститься

При отсутствии учета состояния здоровья ограничения во время Великого поста (с 23 февраля по 11 апреля) способны нанести организму серьезный вред. О том, кому стоит отказаться от строгого поста, «Газете.Ru» рассказала врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Анна Одерий.

Как отметила врач, в первую очередь с осторожностью к посту следует относиться людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Язва, гастрит, панкреатит, холецистит и желчнокаменная болезнь могут обостряться на фоне пищевых ограничений. Обильное количество клетчатки, содержащейся в овощах, бобовых и цельнозерновых продуктах, раздражает слизистую, усиливает выработку желудочного сока и может вызывать боли, изжогу и вздутие.

Отдельную группу риска составляют пациенты с сахарным диабетом. Резкое изменение рациона влияет на уровень глюкозы в крови, а без корректировки инсулинотерапии или сахароснижающих препаратов значительно возрастает риск гипогликемии. Любые ограничения при диабете должны согласовываться с эндокринологом.

«Пост также нежелателен для людей с онкологическими заболеваниями. В период химио- или лучевой терапии организм особенно нуждается в полноценном питании, и ограничения могут привести к истощению и снижению иммунитета. Аналогичная ситуация возникает при острых инфекциях — таких как грипп, туберкулез или COVID-19. Во время болезни тело тратит ресурсы на борьбу с патогенами, а нехватка белка и витаминов замедляет процесс выздоровления», — рассказала специалист.

Беременным и кормящим женщинам, по словам врача, также не стоит придерживаться строгого поста. Для развития плода и выработки грудного молока необходимы достаточные объемы белка, железа, кальция и омега-3. Ограничения в питании могут спровоцировать дефицит этих веществ и нанести вред как матери, так и ребенку.

Кроме того, строгие пищевые ограничения противопоказаны детям и подросткам. Растущий организм нуждается в полноценных белках, жирах и витаминах, а их нехватка способна замедлить физическое и умственное развитие. Большинство врачей рекомендуют не соблюдать пост до 18 лет. Пожилые люди также входят в группу риска: с возрастом снижается мышечная масса и ухудшается усвоение питательных веществ, а исключение мяса, рыбы и молочных продуктов может привести к ухудшению самочувствия.

Как подчеркнула эндокринолог, отказаться от строгого поста стоит и тем, кто недавно перенес операцию или травму, поскольку восстановление требует повышенного количества белка. Ограничения в рационе в таких случаях замедляют заживление тканей. Также пост может быть опасен для людей с дефицитом массы тела, так как организм уже находится в состоянии стресса, а дополнительные ограничения могут привести к истощению и гормональным нарушениям.

«Если у человека есть противопоказания, но при этом сохраняется желание соблюдать пост, следует обсудить с лечащим специалистом частичные ограничения, например отказ от мяса при сохранении рыбы и молочных продуктов. Также можно сосредоточиться на духовной стороне поста — молитве, благотворительности, отказе от вредных привычек или замене пищевых ограничений другими практиками, такими как сокращение времени в социальных сетях, помощь близким или чтение духовной литературы», — посоветовала Одерий.

В заключение она отметила, что пост — это не испытание для организма, а путь к внутренней гармонии. Если у человека есть заболевания из списка противопоказаний, не стоит жертвовать здоровьем ради строгих правил. Лучший подход — обсудить свои намерения с врачом и духовником, чтобы найти безопасный и осмысленный вариант.

