Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Циклон «Валли» Блокировка TelegramЗадержание экс-принца Эндрю
Бизнес

В России оценили возможность 70-часовой рабочей недели

Аналитик Сорокина исключила 70-часовую рабочую неделю для большинства россиян
insta_photos/Shutterstock/FOTODOM

Режим работы «996» (с 9 утра до 9 вечера шесть дней в неделю) все чаще встречается в стартапах и высокотехнологичных командах, а крупные компании используют такие режимы реже из-за корпоративных правил и правовых ограничений, сказала «Газете.Ru» финансовый аналитик и преподаватель Института международных экономических связей Юлиана Сорокина. Она исключила подобный режим работы для большинства россиян.

«Для российских IT-специалистов, которые работают удаленно или в формате фриланса с международными компаниями, нагрузка может расти из-за необходимости синхронизироваться с командами в разных часовых поясах. Элементы «996» в таких случаях проявляются не как формально закрепленный график, а как затянувшиеся созвоны и регулярная работа в неудобное время, что усложняет баланс между работой и личной жизнью», — отметила Сорокина.

Она подчеркнула, что большинство россиян не будут работать в режиме «996»: даже в крупных корпорациях переработки обычно возникают точечно — во время запуска новых продуктов или в кризисные периоды, но не становятся нормой на постоянной основе.

По данным Forbes, американские технологические компании активно набирают сотрудников на должности с графиком «996», заимствованным из китайской стартап-культуры: такие сотрудники работают с 9 утра до 9 вечера 6 дней в неделю. Это выходит 70 часов в неделю.

Ранее стало известно, сколько россиян хотят сменить работу в 2026 году.
 
Теперь вы знаете
Россия замедлила параллельный импорт. Что будет с ценами на Apple и другие товары из-за рубежа
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!