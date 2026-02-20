В России оценили возможность 70-часовой рабочей недели

Режим работы «996» (с 9 утра до 9 вечера шесть дней в неделю) все чаще встречается в стартапах и высокотехнологичных командах, а крупные компании используют такие режимы реже из-за корпоративных правил и правовых ограничений, сказала «Газете.Ru» финансовый аналитик и преподаватель Института международных экономических связей Юлиана Сорокина. Она исключила подобный режим работы для большинства россиян.

«Для российских IT-специалистов, которые работают удаленно или в формате фриланса с международными компаниями, нагрузка может расти из-за необходимости синхронизироваться с командами в разных часовых поясах. Элементы «996» в таких случаях проявляются не как формально закрепленный график, а как затянувшиеся созвоны и регулярная работа в неудобное время, что усложняет баланс между работой и личной жизнью», — отметила Сорокина.

Она подчеркнула, что большинство россиян не будут работать в режиме «996»: даже в крупных корпорациях переработки обычно возникают точечно — во время запуска новых продуктов или в кризисные периоды, но не становятся нормой на постоянной основе.

По данным Forbes, американские технологические компании активно набирают сотрудников на должности с графиком «996», заимствованным из китайской стартап-культуры: такие сотрудники работают с 9 утра до 9 вечера 6 дней в неделю. Это выходит 70 часов в неделю.

