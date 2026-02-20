Размер шрифта
Россиянки хотят, чтобы на 8 Марта им помогли оплатить коммуналку

Каждая пятая россиянка хотела бы, чтобы на 8 Марта ей оплатили коммуналку
Vovatol/Shutterstock/FOTODOM

Оплата коммуналки и кредитов, букет любимых цветов и полезные гаджеты — самые желанные подарки россиян на гендерные праздники. Это показал опрос платформы «Кукушка», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

В топ-5 самых желанных подарков на 8 Марта в 2026 году вошли: букет любимых цветов — 31%; впечатление (поездка, событие, активность) — 28%; оплата кредита или коммуналки — 19%; массаж или восстановительные процедуры — 17%; ровно то, что я попросила (есть вишлист) — 15%.

Интересно, что каждая пятая была бы не против, чтобы мужчина к 8 Марта помог ей «закрыть кредит и оплатить коммуналку» — это оказалось важнее, чем массаж, творческий мастер-класс и билеты на концерт. Женщины ждут не столько физического предмета, сколько заботы. И иногда самая романтичная вещь, которую может сделать мужчина, — забрать все женские проблемы на себя.

Запросы у мужчин весьма практичны. В топ желанных подарков на 23 Февраля вошли: полезный гаджет или аксессуар — 33%; качественная вещь для повседневной жизни — 29%; билеты на событие (спорт, концерт, фестиваль) — 15%; подписка на медиа без рекламы — 13%; сертификат, выбранный под интересы — 13%; абонемент в спортзал и доступ к обучающим платформам набрали по 9%. Подписка на ИИ-сервисы — всего 5%; а «что-то креативное и прикольное» хотят лишь 2%.

Мужчинам в подарке важны функциональность и польза. Не «сюрприз ради сюрприза», а вещь, которая впишется в их жизнь.

Таким образом, мужчины в подарках чаще выбирают функциональность. Женщины — сочетание традиций (любимый букет) и заботы. Мужчины терпимее к отсутствию подарка, но тоже хотят, чтобы о них подумали, проявили внимание. И именно это отличает желанный подарок от «дежурного».

Ранее россияне составили антирейтинг подарков на 8 Марта.
 
