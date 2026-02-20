Беспилотники атаковали Ростовскую область

Минувшей ночью силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в двух районах Ростовской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

По его словам, в ходе отражения атаки были уничтожены вражеские дроны в Миллеровском и Чертковском районах.

Также глава региона заявил, что информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала и будет уточняться. В области сохраняется беспилотная опасность, добавил Слюсарь.

В ночь на 20 февраля системы противовоздушной обороны отразили атаку дронов ВСУ на Севастополь и Сочи.

По информации министерства обороны РФ, накануне вечером средства ПВО перехватили и уничтожили 48 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией России. Дроны сбили в период с 20:00 до 23:00 мск. По 16 беспилотников ликвидировали над Краснодарским краем и республикой Крым, семь БПЛА — над акваторией Азовского моря, шесть аппаратов — над акваторией Черного моря. Два дрона нейтрализовали над Белгородской областью, один беспилотник — над республикой Адыгея.

Ранее в Госдуме рассказали, как остановить атаки украинских дронов на Россию.