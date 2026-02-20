Россиян предупредили о штрафах за неправильную парковку во дворах

ОП: водителям грозит штраф в 5 тысяч рублей за неправильную парковку во дворах

Жителям многоквартирных домов могут выписать административный штраф до 5 тысяч рублей за нарушения правил парковки во дворах. Об этом в беседе с РИА Новости заявил член комиссии Общественной палаты (ОП) России по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

«Исходя из правил остановки и стоянки, парковка на тротуаре во дворе так же незаконна, как и парковка на тротуаре в городе (статья 12.19 КоАП РФ)», — сказал он.

По слова эксперта, водителя оштрафуют на 1 тыс. рублей за парковку на тротуаре. Есть еще ряд мест, где нельзя оставлять автомобиль во дворе, отметил он. Машаров уточнил, что запрет касается парковки на газонах и зеленых насаждениях, на детских и спортивных площадках, а также на местах для инвалидов.

Кроме того, он обратил внимание, что во дворах многоквартирных домов места для инвалидов, обозначенные соответствующими знаками и разметкой, находятся под защитой закона — статья 15 ФЗ № 181-ФЗ.

«Нарушение карается по части 2 статьи 12.9 КоАП РФ — штрафом в размере 5000 рублей», — продолжил представитель ОП.

Также он подчеркнул, что парковка запрещена на въездах и выездах из дворов, за что может быть назначен штраф до 2 тыс. рублей. Помимо этого, нельзя оставлять автомобиль на местах для пожарной техники и у мусорных контейнеров, если это препятствует вывозу мусора коммунальными службами.

Эксперт добавил, что во дворе можно парковать транспортное средство, не нарушая ПДД.

«Установленное минимальное расстояние от парковки до жилого дома — 10 метров, соответственно, парковать машину можно в 10 метрах от подъезда», — заключил он.

До этого депутаты думской фракции «Новые люди» направили письмо министру транспорта РФ Андрею Никитину с предложением разрешить бесплатную парковку на 15 минут на платных местах вблизи аптек. Авторы запроса считают, что эта мера создаст справедливые условия для людей, которым нужно ненадолго заехать за лекарствами.

