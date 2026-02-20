В ЦБ рассказали о подорожании популярных подарков к 23 февраля и 8 марта

Шоколадные конфеты к 23 февраля и 8 марта подорожали на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а мужские стрижки — на 12,8%. Об этом «Газете.Ru» рассказали эксперты Главного управления ЦБ по ЦФО Мария Погребняк и Георгий Иванников. Они зафиксировали рост цен на популярные подарки к праздникам: мужской подарок подорожал на 6,3% за год, женский — на 6,6%.

«У производителей выросли издержки на упаковку и оплату труда сотрудникам. Также подорожало сырье — какао-бобы, из-за снижения их урожайности в предыдущие периоды. Все эти затраты вошли в цены. Следующий популярный вариант подарка — мягкие игрушки. Цены на них выросли на 3,6%. Причины схожие: выросла себестоимость производства, в том числе тканей и фурнитуры, а ретейлерам дороже обходилась аренда помещений и оплата труда. Дополнением к подарку будет ужин в ресторане. В среднем за год он подорожал на 9,1%. Причина — рост издержек рестораторов на продукты питания и зарплаты», — отметили эксперты.

Отдельно эксперты остановились на подарках для мужчин. По их словам, беспроигрышный и практичный вариант — шарф — за год подорожал на 1,4%. Причины, как и в случае с мягкими игрушками: на производстве подорожали ткани, а у продавцов выросли операционные расходы, пояснили эксперты.

Мужские стрижки выросли в цене на 12,8%, добавили эксперты, отметив, что сертификат в барбершоп остается популярным подарком. Причина — в росте издержек салонов на инструменты и расходные материалы, зарплаты и аренду помещений, пояснили эксперты.

Они уточнили, что подписки на онлайн-видеосервисы за год подорожали на 4,2%. С одной стороны, вырос спрос: зрители все чаще переходят на онлайн-кинотеатры, а с другой стороны — выросли издержки самих сервисов на расширение ассортимента и техническую поддержку, сказали в ЦБ.

«В итоге подарочный набор для девушек обойдется на 6,6% дороже, чем год назад. А для мужчин — на 6,3% дороже. Это немного выше, чем инфляция в декабре. В Центральной России она составила 4,7% и стала самой низкой за последние несколько лет. Цены на товары и услуги меняются по-разному: что-то дорожает чуть сильнее, что-то, наоборот, дешевеет. Для людей важно, чтобы рост цен был предсказуемым и умеренным. Оптимально — вблизи 4% в год», — заключили эксперты.

Чтобы инфляция закрепилась вблизи этого уровня, Банк России поддерживает высокие ставки по вкладам и кредитам, подытожили в ЦБ.

По прогнозу регулятора, в 2026 году инфляция снизится до 4,5–5,5% и стабилизируется вблизи 4% в дальнейшем.

