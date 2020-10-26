Гинцбург: 85% добровольцев переносят вакцину без побочных эффектов

Глава центра Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия-24» заявил, что 85% участников испытаний вакцины «Спутник V» переносят ее без побочных эффектов.

По его словам, нежелательные побочные реакции наблюдаются только у 15% добровольцев. Это может быть температура до 38℃, головная боль, ломота в мышцах и покраснение в месте введения препарата.

«85% вакцинированных переносят, соответственно, данную вакцину без всяких побочных эффектов и без всякого для себя неудобства», — подчеркнул Гинцбург.

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Разработанный центром Гамалеи и РФПИ препарат получил название «Спутник V».

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