Гинцбург: 85% добровольцев переносят вакцину без побочных эффектов
Глава центра Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия-24» заявил, что 85% участников испытаний вакцины «Спутник V» переносят ее без побочных эффектов.
По его словам, нежелательные побочные реакции наблюдаются только у 15% добровольцев. Это может быть температура до 38℃, головная боль, ломота в мышцах и покраснение в месте введения препарата.
«85% вакцинированных переносят, соответственно, данную вакцину без всяких побочных эффектов и без всякого для себя неудобства», — подчеркнул Гинцбург.
Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Разработанный центром Гамалеи и РФПИ препарат получил название «Спутник V».
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Роспотребнадзор: вакцина «ЭпиВакКорона» безопасна для репродуктивного здоровья
— Минздрав зарегистрировал очередного производителя вакцины «Спутник V»
— В Кремле заявили, что Путин полностью осведомлен о ситуации с коронавирусом