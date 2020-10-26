Врачи вылечили еще 2681 пациента от коронавируса в Москве

В Москве от коронавиурсной инфекции излечился еще 2681 пациент. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19 со ссылкой на заммэра столицы Анастасию Ракову.

С начала вспышки эпидемии в городе в общей сложности выздоровели 293 205 человек.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 43 млн заболевших, 31 млн выздоровели, больше 1,1 миллиона человек скончались. В России выявили уже более 1,5 млн человек с COVID-19.

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