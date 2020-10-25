На акциях протеста в Минске задержали около 120 человек

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Порядка 120 участников несанкционированной протестной акции в Минске, прошедшей в воскресенье, были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на начальника минской милиции Ивана Кубракова.

«Сотрудниками органов внутренних дел были задержаны активные участники, которые нападали на Центральное РУВД, а также те, кто устроил бесчинства в спальных районах», — заявил Кубраков.

Как сообщалось, митингующие забросали бутылками и камнями здание Центрального РУВД в белорусской столице.

25 октября истекает срок «народного ультиматума», который бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская предъявила властям республики. Она заявила, что если до 26 октября не будут выполнены ряд требований оппозиции, в стране начнется забастовка всех предприятий. Среди требований — отставка президента Александра Лукашенко, освобождение всех политзаключенных, а также прекращение «насилия на улицах».

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов. 23 сентября состоялась инаугурация Лукашенко.

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