Минздрав Кузбасса объяснил, почему морг в Новокузнецке оказался переполненным

В Минздраве Кузбасса сообщили, что власти региона помогают семьям, родственники которых в последнее время скончались, в организации похорон. Тела скончавшихся в настоящее время находятся в моргах. В ведомстве заявили, что это может позволить решить проблемы с повышенной нагрузкой на специализированные патологоанатомические отделения, куда также доставляют и умерших с коронавирусом, передает ТАСС.

Так в министерстве прокомментировали видео из Новокузнецкого филиала областного патологоанатомического бюро, распространенное региональными Telegram-каналами. В ролике можно увидеть, что помещения филиала заполнены большим количеством черных пакетов с телами скончавшихся пациентов, у которых в том числе был обнаружен COVID-19.

«Основной причиной скопления тел умерших стало то, что находящиеся на изоляции или заболевшие родственники умерших не имеют возможности забрать тела до истечения срока карантина или до выздоровления. Кроме того, оказывает влияние и дефицит кадров врачей-патологоанатомов», — заявили в Минздраве.

В ведомстве добавили, что в данный момент осуществляется точечный ремонт помещения морга, устанавливаются дополнительные поверхности для хранения тел.

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